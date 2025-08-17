إلغاء محادثات تجارية كانت مقررة بين أمريكا والهند هذا الشهر

ذكرت شبكة (إن.دي.تي.في بروفيت) الهندية المعنية بأخبار المال والأعمال نقلا عن مصادر مطلعة أن الزيارة التي كانت مقررة لمفاوضين تجاريين أمريكيين إلى نيودلهي في الفترة من 25 إلى 29 أغسطس آب قد أُلغيت، الأمر الذي سيؤدي إلى تأجيل المحادثات بشأن اتفاق تجاري مقترح بين البلدين.

وقال التقرير إنه من المرجح الآن تأجيل الجولة الحالية من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الثنائية المقترحة إلى موعد آخر، مما يبدد الآمال في تخفيف بعض الرسوم قبل الموعد النهائي في 27 أغسطس آب لبدء سريان الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الهندية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على السلع الهندية، مشيرا إلى استمرار واردات نيودلهي من النفط الروسي في خطوة أدت إلى تصعيد حاد في التوترات بين البلدين.

وستؤدي الرسوم الإضافية الجديدة على الواردات، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 27 أغسطس آب، إلى رفع الرسوم على بعض الصادرات الهندية إلى ما يصل إلى 50 بالمئة، وهي من بين أعلى الرسوم المفروضة على أي شريك تجاري للولايات المتحدة.

وكانت المحادثات التجارية بين نيودلهي وواشنطن قد انهارت بعد خمس جولات من المفاوضات بسبب الخلاف على فتح قطاعي الزراعة والألبان الهنديين الكبيرين ووقف مشتريات النفط الروسي.

وقالت وزارة الخارجية الهندية إن نيودلهي تتعرض للاستهداف على نحو غير عادل فيما يتعلق بشراء النفط الروسي، بينما تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شراء السلع من روسيا.