الخميس 20 صفر 1447 ﻫ - 14 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إلى ما بعد 30 يوماً.. ترامب يسعى لتمديد السيطرة الاتحادية على شرطة العاصمة!

منذ 39 دقيقة
أعضاء إدارة مكافحة المخدرات والشرطة يقومون بدورية في منطقة ذا وارف بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيلاء الحكومة الفيدرالية على إدارة شرطة العاصمة بموجب قانون الحكم الذاتي ونشر الحرس الوطني للمساعدة في منع الجريمة في العاصمة الأمريكية واشنطن، في 13 أغسطس 2025. رويترز

أعضاء إدارة مكافحة المخدرات والشرطة يقومون بدورية في منطقة ذا وارف بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيلاء الحكومة الفيدرالية على إدارة شرطة العاصمة بموجب قانون الحكم الذاتي ونشر الحرس الوطني للمساعدة في منع الجريمة في العاصمة الأمريكية واشنطن، في 13 أغسطس 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب -أمس الأربعاء- أنه سيطلب من الجمهوريين في الكونغرس تمديد السيطرة الاتحادية على شرطة مدينة واشنطن إلى ما بعد 30 يوما، مصعدا بذلك حملته لممارسة السلطة الرئاسية على العاصمة بذريعة محاولة السيطرة على انتشار الجريمة.

وأكد ترامب أن أي إجراء يتخذه الكونغرس يمكن أن يكون نموذجا للمدن الأميركية الأخرى، وذلك بعد تهديده بتوسيع نطاق جهوده لتشمل مدنا أخرى يديرها الديمقراطيون مثل شيكاغو التي يقول إنها فشلت في التصدي للجريمة.

ولم يتضح كيف يمكن تكرار سيطرة ترامب على إدارة شرطة العاصمة في أماكن أخرى.

واستفاد ترامب من قانون اتحادي لإعلان السيطرة الاتحادية -الاثنين الماضي- على شرطة العاصمة، وهو قانون الحكم المحلي لمقاطعة كولومبيا الذي يسمح للرئيس بالقيام بذلك في ظل ظروف طارئة لمدة تصل إلى 30 يوما.

كذلك أعلن الرئيس الأميركي -الاثنين الماضي- أنه سينشر 800 جندي من الحرس الوطني بالمدينة، وهو أسلوب استخدمه في لوس أنجلوس بكاليفورنيا في يونيو/حزيران الماضي عندما حشد الآلاف من جنود الحرس الوطني والمئات من مشاة البحرية لمواجهة الاحتجاجات على مداهمات إدارته المتعلقة بالهجرة.

وأوضح ترامب -في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض- أنه يخطط لوضع شرطة العاصمة تحت السيطرة المباشرة للحكومة الفدرالية، مع إرسال الحرس الوطني.

وفي منشور على منصته “تروث سوشيال” أمر ترامب المشردين بـ”مغادرة المدينة” متعهدا بجعل واشنطن “أكثر أمنا وجمالا من أي وقت مضى”.

وتعهد ترامب كذلك بتوفير مأوى للمشردين “ولكن بعيدا من العاصمة” متوعدا بزج المجرمين في السجون “على وجه السرعة”.

وتواجه هذه المدينة ذات الغالبية الديمقراطية اتهامات من السياسيين الجمهوريين بأنها مرتع للجريمة وبؤرة للمشردين، في وقت تشهد معدلات العنف تراجعا.

وتفيد بيانات شرطة واشنطن بتراجع معدلات الجريمة بين عامي 2023 و2024، ويأتي هذا بعد ارتفاع في الوتيرة واكب انتهاء الجائحة العالمية.

    المزيد من أخبار العالم

    مدرس الموسيقى أحمد أبو عمشة، 43 عامًا، من المعهد الوطني للموسيقى إدوارد سعيد، يدرّس درسًا لفتيات فلسطينيات بينما يظهر في الخلفية مبنى تضرر جراء الهجوم الإسرائيلي، في مدينة غزة، 5 أغسطس 2025. رويترز
    غزة تحت القصف
    الموسيقيون الشبان في غزة يتشبثون بموهبتهم وسط أنقاض الحرب
    رجل يمشي أمام لوحة أسعار الأسهم التي تعرض متوسط أسعار أسهم نيكي خارج شركة وساطة في طوكيو، اليابان، 23 يوليو 2025. رويترز
    المؤشر نيكي يتراجع من ذروة قياسية وسط مخاوف رفع أسعار الفائدة‭ ‬اليابانية
    انفجار سابق في إدلب
    فيديو.. انفجارات تهز مدينة إدلب السورية!

    الأكثر قراءة

    سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان مجتبى اماني
    طرد السفير الإيراني... خيارٌ وارد!
    ارتفاع درجات الحرارة
    هل تبدأ موجة الحر بالانحسار مع عطلة نهاية الأسبوع؟
    السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني
    استراتيجية أمنية جديدة لنواب حزب الله.. ما علاقة السفارة الإيرانية؟