إليكم أبرز ردود الفعل على اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطينية

اعترفت بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطينية اليوم الأحد في خطوة تعكس إحباطها من الحرب الجارية في قطاع غزة وتهدف إلى دعم حل الدولتين.

وفيما يلي ردود الفعل على هذه الخطوة:

* رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر:

“تعلن بريطانيا اليوم رسميا اعترافها بدولة فلسطينية من أجل إحياء أمل السلام للفلسطينيين والإسرائيليين وتحقيق حل الدولتين”.

“زادت حدة الأزمة الإنسانية التي هي من صنع الإنسان في غزة. فقصف الحكومة الإسرائيلية المستمر والمتزايد على غزة بلا هوادة والهجوم في الأسابيع القليلة الماضية والتجويع والدمار بات غير محتمل على الإطلاق”.

* رئيس الوزراء الكندي مارك كارني

“تعلن كندا اعترافها بدولة فلسطين وتعرض شراكتها في بناء مستقبل سلمي واعد لكل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل”.

* رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

“لديّ رسالة واضحة للقادة الذين يعترفون بدولة فلسطينية بعد مجزرة السابع من أكتوبر المروعة: أنتم تقدمون مكافأة كبرى للإرهاب. لديّ رسالة أخرى لكم: هذا لن يحدث. لن تقام دولة فلسطينية غربي نهر الأردن”.

* الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رحب عباس بالخطوة قائلا إنها ستفتح “المجال أمام تنفيذ حل الدولتين لتعيش دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل بأمن وسلام وحسن جوار”.

* حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)

“ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها إلى عزل هذا الكيان (الإسرائيلي) المارق، ووقف كل أشكال التعاون والتنسيق معه، وتصعيد الإجراءات العقابية بحقه، والعمل على جلب قادته من مجرمي الحرب إلى المحاكم الدولية ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية”.

* سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون

“التصريحات الخالية من المضمون التي تتجاهل الواقع والقوى الشريرة في منطقتنا لا تحقق أي تقدم. لن يغير أي إعلان صادر عن أي دولة الحقيقة البسيطة التي تقول إنه قبل أي شيء يجب إعادة الرهائن وهزيمة حماس. إنهاء الحرب وهزيمة حماس لن يتحققا بالخطابات الاستعراضية في الأمم المتحدة، وإنما بالضغط المستمر والأنشطة الميدانية التي تقوم بها دولة إسرائيل”.

* وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

“لقد ولّت الأيام التي كانت فيها بريطانيا ودول أخرى تحدد مستقبلنا، فقد انتهى الانتداب. الرد الوحيد على التحرك المعادي لإسرائيل هو فرض السيادة على موطن الشعب اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وإزالة الفكرة الساذجة عن الدولة الفلسطينية من جدول الأعمال إلى الأبد”.

* زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد

قال لابيد في منشور له على منصة إكس إن الاعتراف “الأحادي الجانب” بدولة فلسطينية هو مكافأة للإرهاب، ولكنه ألقى أيضا بعض اللوم على حكومة نتنياهو.

“كان بوسع أي حكومة إسرائيلية فاعلة أن تمنع ذلك من خلال حوار دبلوماسي مهني ودبلوماسية سليمة. الحكومة التي جلبت لنا أسوأ كارثة أمنية في تاريخنا تتسبب الآن في أشد أزمة دبلوماسية لنا”.

* زعيمة المعارضة البريطانية كيمي بادينوك

“سنندم جميعا على اليوم الذي اتُخذ فيه هذا القرار… مكافأة الإرهاب دون أي شروط مفروضة على حماس. هذا يترك الرهائن قابعين في غزة ولا يسهم إطلاقا في وقف معاناة الأبرياء الذين تقطعت بهم السبل في هذه الحرب”.