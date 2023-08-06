إليكم أبرز مقررات محادثات جدة بشأن الأزمة الأوكرانية

اختتم مستشارو الأمن الوطني وممثلو عدد من دول العالم، (الأحد 6-8-2023) اجتماعهم بشأن الأزمة الأوكرانية الذي استضافته مدينة جدة السعودية.

وقال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على “أهمية مواصلة التشاور الدولي وتبادل الآراء بما يسهم في بناء أرضية مشتركة تمهد الطريق للسلام”.

كما أعرب المشاركون عن “أهمية الاستفادة من الآراء والمقترحات الإيجابية التي تم بحثها في الاجتماع”.

وبدأ الاجتماع، السبت، بمشاركة مستشاري الأمن الوطني وممثلي أكثر من أربعين دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، والولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وأوكرانيا وألمانيا وإيطاليا والصين وفرنسا واليابان.

كما شارك ممثلون عن عدد من الدول العربية منها مصر والإمارات والبحرين والأردن والكويت وقطر.