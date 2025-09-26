إليكم التطورات الرئيسية في حرب ترامب التجارية

اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه منصبه في 20 يناير كانون الثاني قرارات بشأن الرسوم الجمركية صدمت الأسواق المالية وأدخلت الاقتصاد العالمي في حالة من عدم اليقين.

وفيما يلي تسلسل زمني للتطورات الرئيسية:

أول فبراير شباط – فرض ترامب رسوما جمركية 25 بالمئة على الواردات من المكسيك ومعظم الواردات من كندا و10 بالمئة على السلع الواردة من الصين، مطالبا بمنع تدفق مادة الفنتانيل والهجرة غير المشروعة إلى الولايات المتحدة.

3 فبراير شباط – علق ترامب فرض الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا لمدة 30 يوما مقابل تنازلات تتعلق بإجراءات إنفاذ قوانين الحدود ومكافحة الجريمة. ولم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مماثل مع الصين.

10 فبراير شباط – رفع ترامب الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 25 بالمئة.

3 مارس آذار – قال ترامب إن رسوما جمركية 25 بالمئة على البضائع من المكسيك وكندا ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم التالي الرابع من مارس آذار وزاد الرسوم المرتبطة بالفنتانيل على جميع البضائع الصينية لتصل إلى 20 بالمئة.

6 مارس آذار – ترامب يعفي السلع المستوردة من كندا والمكسيك من الرسوم الجمركية لمدة شهر، بموجب اتفاقية تجارة حرة لأمريكا الشمالية.

26 مارس آذار – ترامب يعلن فرض رسوم جمركية 25 بالمئة على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة.

2 أبريل نيسان – ترامب يعلن فرض رسوم جمركية عالمية 10 بالمئة على جميع الواردات ورسوم جمركية أعلى بكثير على عدد من الدول.

9 أبريل نيسان – ترامب يعلق معظم الرسوم الجمركية التي فرضها على دول بعينها ودخلت حيز التنفيذ قبل أقل من 24 ساعة. وظلت الرسوم الجمركية الشاملة البالغة 10 بالمئة سارية على جميع الواردات تقريبا إلى الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 125 بالمئة من 104 التي دخلت حيز التنفيذ قبل ذلك بيوم. وأدى ذلك إلى ارتفاع الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الصينية إلى 145 بالمئة.

9 مايو أيار – أعلن ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن إبرام اتفاق تجاري ثنائي محدود من شأنه الإبقاء على رسوم جمركية 10 بالمئة على الصادرات البريطانية وتخفيض الرسوم الأمريكية على صادرات السيارات البريطانية.

12 مايو أيار – اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية المضادة مؤقتا. وبموجب هدنة مدتها 90 يوما، ستخفض واشنطن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها على الواردات الصينية إلى 30 بالمئة، بينما ستخفض الرسوم الصينية على الواردات الأمريكية إلى 10 بالمئة من 125.

23 مايو أيار – حذر ترامب شركة أبل من أنها ستواجه رسوما جمركية 25 بالمئة على الهواتف التي تبيعها في الولايات المتحدة إذا قامت بتصنيعها في الخارج.

29 مايو أيار – أعادت محكمة استئناف اتحادية مؤقتا سريان أكبر الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وعلقت حكم محكمة أدنى للنظر في الطعن من جانب الحكومة.

3 يونيو حزيران – وقع ترامب على قرار تنفيذي يقضي بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50 بالمئة.

3 يوليو تموز – قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية 20 بالمئة على الكثير من الصادرات الفيتنامية، مع مواجهة عمليات الشحن من دول ثالثة عبر فيتنام رسوما تبلغ 40 بالمئة.

7 يوليو تموز – كتب ترامب على منصة تروث سوشيال أن الرسوم الجمركية الإضافية الأعلى التي أُعلن عنها في الأشهر السابقة ستدخل حيز التنفيذ في أول أغسطس آب. أرسل ترامب رسائل إلى 14 دولة قال فيها إنه سيفرض رسوما جمركية بين 25 و40 بالمئة.

10 يوليو تموز – قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية 35 بالمئة على الواردات الكندية في أغسطس آب وتخطط لفرض رسوم موحدة 15 أو 20 بالمئة على معظم الشركاء التجاريين الآخرين.

15 يوليو تموز – قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية 19 بالمئة على السلع الواردة من إندونيسيا بموجب اتفاقية جديدة.

22 يوليو تموز – أبرم ترامب اتفاقا تجاريا مع اليابان من شأنه تخفيض الرسوم الجمركية على واردات السيارات إلى 15 بالمئة.

27 يوليو تموز – توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، فرضت بموجبه رسوما جمركية 15 بالمئة على معظم سلع التكتل.

28 يوليو تموز – قال ترامب إن معظم الشركاء التجاريين الذين لا يتفاوضون لإبرام اتفاقات تجارية منفصلة سيواجهون قريبا رسوما جمركية بين 15 و 20 بالمئة.

30 يوليو تموز – قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية 25 بالمئة على السلع المستوردة من الهند، و50 بالمئة على معظم السلع البرازيلية، مع فرض رسوم أقل على قطاعات مثل الطائرات والطاقة ومنتجات عصير البرتقال.

وأبرمت الولايات المتحدة اتفاقا مع كوريا الجنوبية يقضي بخفض الرسوم المقررة إلى 15 بالمئة.

وأضاف ترامب أن رسوما جمركية 50 بالمئة على الأنابيب والأسلاك المصنوعة من النحاس ستدخل حيز التنفيذ أيضا في أول أغسطس آب.

31 يوليو تموز – وقع ترامب أمرا تنفيذيا من شأنه فرض رسوم جمركية بين 10 و41 بالمئة على 69 شريكا تجاريا قبيل انتهاء مهلة التوصل لاتفاقات تجارية.

وأصدر ترامب أمرا منفصلا برفع الرسوم الجمركية على السلع الكندية، الخاضعة للرسوم المتعلقة بالفنتانيل، إلى 35 بالمئة ارتفاعا من 25 بالمئة سابقا.

ومنح ترامب المكسيك إعفاء 90 يوما من الرسوم الجمركية الأعلى البالغة 30 بالمئة على كثير من السلع، لإتاحة الوقت للتفاوض على اتفاق تجاري أوسع.

6 أغسطس آب – فرض ترامب رسوما جمركية إضافية 25 بالمئة على السلع الواردة من الهند، إذ اتهمها باستيراد النفط الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر.

7 أغسطس آب – فرض ترامب رسوما جمركية أعلى على الواردات من عشرات الدول، مما دفع شركاء تجاريين رئيسيين مثل سويسرا والبرازيل والهند إلى البحث عن اتفاق أفضل.

11 أغسطس آب – مدد ترامب الهدنة الجمركية مع الصين لمدة 90 يوما إضافية، متوقفا عن فرض رسوم جمركية تزيد على مئة بالمئة حتى 10 نوفمبر تشرين الثاني. وفي المقابل، أصدرت وزارة التجارة الصينية قرارا بتعليق فرض الرسوم الجمركية الإضافية.

21 أغسطس آب – أبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارية إطارية تم بموجبها تحديد الرسوم الجمركية عند 15 بالمئة على معظم السلع المستوردة من أوروبا.

بالإضافة إلى ذلك، تعهدت واشنطن بخفض الرسوم الحالية البالغة 27.5 بالمئة على السيارات وقطع غيار السيارات، بشرط أن تلتزم بروكسل بخفض الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية.

25 سبتمبر أيلول – كشف ترامب عن رسوم جمركية على مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة مئة بالمئة على الأدوية التي تحمل علامات تجارية ورسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الشاحنات الثقيلة. وستدخل جميع الرسوم الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أكتوبر تشرين الأول.