إليكم القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الإيرانية

أعلن التلفزيون الإيراني القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الإيرانية والتي وشملت القائمة: ”إبراهيم رئيسي، وسعيد جليلي، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، وجميعهم من المتشددين“.

وذكرت وزارة الداخلية الإيرانية، في بيان، بعد تسلمها قائمة المرشحين من مجلس صيانة الدستور، أن من بين المرشحين ”عبد الناصر همتي (معتدل)، ومحسن مهر علي زاده (إصلاحي)“.

ويذكر أن الانتخابات ستقام في 18 من يونيو المقبل.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إنه ليس لديه معلومات بشأن قيام الرئيس حسن روحاني، بإرسال رسالة خاصة للمرشد علي خامنئي، بشأن استبعاد المرشحين الذين ينتمي أغلبهم للتيار الإصلاحي، وحلفائهم المعتدلين، ومنعهم من دخول سباق الانتخابات الرئاسية.

وأوضح ربيعي في مؤتمر صحفي، بشأن رسالة روحاني لخامنئي، أن: ”في العادة سيادة الرئيس، في الحالات المهمة، يتعامل مع القيادة (المرشد علي خامنئي)“، مضيفًا: ”أنني لا أعلم بهذا الموضوع منذ الصباح“ بحسب “إرم نيوز”,