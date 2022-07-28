إليكم ترتيب الدول العربية العشر المتصدرة في مؤشر الأمن الغذائي

تصدرت الإمارات ترتيب الدول العربية على مؤشر الأمن الغذائي خلال الربع الثاني من 2022، الصادر عن مؤسسة Deep Knowledge Analytics، بعد أن حلت في المركز 26 على العالم، تليها قطر في المرتبة الثانية عربيًا و29 عالميًا، ثم البحرين في الترتيب الثالث عربيًأ و30 عالميًا وعمان في المركز 41 والجزائر 43 ثم السعودية 44 على مستوى العالم.

كما حلت الكويت في المركز السابع على مستوى المنطقة العربية و47 عالميا، تلاها المغرب الثامن عربيًا و63 عالميا ثم تونس التاسعة عربيًا و64 عالميا، فالأردن في المركز العاشر عربيًا و76 عالميا.

في الجانب الآخر، تذيّل الصومال الترتيب ليصبح الأكثر ضعفًا بين الدول العربية وعلى صعيد العالم أيضًا، يليه السودان في المركز الثاني من حيث الأكثر ضعفًا على مؤشر الأمن الغذائي في الربع الثاني من هذا العام، ثمّ اليمن وموريتانيا وسوريا وجيبوتي وليبيا على الترتيب، وحلّ العراق في المركز 8 في ترتيب الدول العربية الأكثر ضعفًا على مؤشر الأمن الغذائي تليه جزر القمر ومصر وغزة والضفة الغربية، وحلّ لبنان في المركز 12.

وحذرت مؤسسة Deep Knowledge Analytics من زيادة مستويات الجوع وانعدام الأمن الغذائي في إفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا بنهاية هذا العام، مضيفة أن البلدان المتقدمة التي تتمتع بالأمن الغذائي لن تواجه الجوع، ولكنها ستشعر بالعجز في بعض المنتجات الغذائية مع ارتفاع التضخم.

ومن المتوقع أن تعاني الدول التي تشهد نزاعات وأزمات اقتصادية حتى قبل الحرب الروسية، وظروفًا مناخية سيئة مثل الجفاف، بشكل أكبر من الدول الأخرى وتكون أكثر عرضة للجوع.

ويأتي إصدار مؤشر الأمن الغذائي في وقتٍ خلّفت الحرب الروسية – الأوكرانيّة، آثارًا ضخمة تتعلق بالأمن العذائي في العالم خلال الربع الثاني من 2022، وهو ما اضطر العديد من الدول إلى الاستعانة بمؤسسات التمويل الدولية لتأمين احتياجاتها الأساسية من الغذاء في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار.

وترجح الأمم المتحدة أن تتحول أزمة زيادة أسعار الغذاء في العالم إلى مشكلة تتعلق بتوافر الغذاء في العام المقبل في ظل استمرار الحرب، وهو الأمر الذي يؤرق كثيرين لأن الحديث عن أزمات اقتصادية دائمًا ما يكون أكثر أهمية إذا تمت مصاحبته بتوقعات متشائمة عن واحدة من أهم الاحتياجات الأساسية وهي الغذاء.

ويتوقع برنامج الأغذية العالمي ارتفاع عدد الأشخاص الذين يواجهون أزمات انعدام الأمن الغذائي الحاد بمقدار 47 مليون شخص خلال عام 2022، فيما أشارت تقديرات 2021 إلى أن 193 مليون شخص كانوا يواجهون أزمة في الأمن الغذائي.

فيما يلي أعلى 10 دول عربية على مؤشر الأمن الغذائي في الربع الثاني من 2022 الصادر عن مؤسسة Deep Knowledge Analytics الذي اعتمد على 3 عوامل رئيسية هي إمكانية الوصول إلى الغذاء، ومخاطر الأزمة، ومرونة الاقتصاد في 171 دولة حول العالم، لتحديد مجموع النقاط لكل دولة، وتُظهر القيمة الأقرب إلى 10 نقاط حالة أكثر أمانًا واستقرارًا في ملف الأمن الغذائي.

1. الإمارات

الترتيب العالمي: 26#

مجموع النقاط: 7.07 نقطة

اعتمد مجلس الوزراء تشكيل مجلس الإمارات للأمن الغذائي لتعزيز منظومة حوكمة ملف الأمن الغذائي، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، برئاسة مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة أيضًا، ومع تفاقم أزمة الأمن الغذائي عالميًا خلال الشهور القليلة الماضية وارتفاع أسعار الغذاء، أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية في يونيو/حزيران الماضي عن سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية التي تقوم على إقرار حرية الأسعار وفق مبادئ العرض والطلب، وبما يضمن توازن واستقرار الأسعار عبر مبدأ المنافسة وآليات السوق.

واستثنت هذه السياسة مجموعة من السلع الاستهلاكية المرتبطة بالاحتياجات الأساسية وألزمت التجار بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد قبل تطبيق أي زيادات سعرية عليها، ويشمل ذلك كلًا من: زيوت الطبخ، والبيض، والحليب الطازج، والأرز، والسكر، والدجاج الطازج، والبقوليات، والخبز، والطحين، ومواد التنظيف.

2. قطر

الترتيب العالمي: 29#

مجموع النقاط: 6.99 نقطة

تنفذ قطر “استراتيجيات الأمن الغذائي الوطنية” للأعوام بين 2018 إلى 2023، ويتم تحديثها حاليًا، للتركيز عل تعزيز الإنتاج الغذائي، وتنويع مصادر الاستيراد، وإنشاء احتياطي استراتيجي يحقق التوازن بين المخزونات الغذائية.

وتعمل قطر على استغلال الطاقة المتجددة في القطاع الزراعي، بهدف ضمان استقرار توافر الأغذية، ومن خلال هذه الإجراءات تمكنت قطر من التعامل مع الانقطاع المفاجئ لسلاسل الإمداد الغذائي العالمية عقب كوفيد-19، بحسب معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة.

3. البحرين

الترتيب العالمي: 30#

مجموع النقاط: 6.99 نقطة

تمضى البحرين قُدمًا في توجهاتها لتحقيق أمن غذائي مستدام في القطاعات الزراعية والسمكية والغذائية، وتتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي وتبادل الخبرات كما تهدف إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب التي تمتلكها المنظمات الدولية ذات العلاقة بالأمن الغذائي.

وترأس وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إبراهيم حسن الحواج، وفد البحرين في الاجتماع الاستثنائي لوكلاء الزراعة بدول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض، في مايو/أيار الماضي، وأكد الحواج تطلع بلاده إلى بناء شراكة استراتيجية مع الدول الخليجية لدعم الأمن الغذائي.

4. عمان

الترتيب العالمي: 41#

مجموع النقاط: 6.77 نقطة

حددت سلطنة عمان 128 مبادرة ومشروعًا ضمت 37 في القطاع النباتي و29 في القطاع الحيواني و28 في القطاع السمكي و8 في قطاع موارد المياه و26 مبادرة تمكينية للقطاع، بقيمة استثمارية تصل إلى 1.3 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، وسيتم تنفيذ هذه المبادرات والمشاريع خلال السنوات الخمس القادمة، ومن المؤمل أن تساهم جميعها في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للسلطنة.

5. الجزائر

الترتيب العالمي: 43#

مجموع النقاط: 6.76 نقطة

تعمل الجزائر على إعداد مخطط لإعادة تنظيم قطاع الزراعة ضمن عدة مبادرات تستهدف تكثيف جهودها لضمان الأمن الغذائي، خاصة في مجال الحبوب، في ضوء التغيرات الدولية التي يشهدها هذا الملف، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، في وقت سابق من يوليو/تموز بعد اجتماع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع رئاسة الوزراء.

كما تخطط لتوسيع الأراضي الزراعية لإنتاج الأعلاف مع اعتماد استخدام الوسائل التقنية الحديثة والأسمدة، لزيادة المساحات الزراعية، وتساهم الزراعة بنسبة 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر عام 2021، بحسب البنك الدولي.

6. السعودية

الترتيب العالمي: 44#

مجموع النقاط: 6.75 نقطة

تركز رؤية المملكة 2030 على بناء قطاع زراعي مستدام، وتستهدف تعزيز القطاعات الداعمة للنظم الغذائية، وتطوير النظم وتحسين الإنتاجية الزراعية، وتعزيز قدرات البحث والابتكار لضمان التقدم المستدام للأمن الغذائي، وتعزز أهمية هذه الأهداف التحديات التي يواجهها العالم حاليًا في هذا الإطار ومنها ارتفاع الأسعار.

وارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو/حزيران بنسبة 2.3% على أساس سنوي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.4%.

7. الكويت

الترتيب العالمي: 47#

مجموع النقاط: 6.69 نقطة

قررت الكويت مؤخرًا تشكيل لجنة وزارية تسمى “لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي” للتركيز على مواجهة تحديات الأمن الغذائي والمائي خلال مايو/أيار الماضي، في ظل ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا، حيث تستورد الكويت نحو 95% من احتياجاتها من المواد الغذائية.

8. المغرب

الترتيب العالمي: 63#

مجموع النقاط: 6.4 نقطة

يستفيد المغرب من تمويل بقيمة 15 مليون يورو (15.34 مليون دولار) من الاتحاد الأوروبي، لمعالجة تداعيات ارتفاع أسعار الأغذية والسلع الأساسية بعد الحرب الروسية كجزء من مبادرة للمفوضية الأوروبية تم الإعلان عنها في أبريل/نيسان الماضي بقيمة 225 مليون يورو ( 230 مليون دولار) لتلبية الاحتياجات الغذائية على المدى القصير والمتوسط للشركاء في الجوار الجنوبي.

9. تونس

الترتيب العالمي: 64#

مجموع النقاط: 6.39 نقطة

حصلت تونس على تمويل بقيمة 130 مليون دولار من البنك الدولي في نهاية الشهر الماضي للتخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا عبر تمويل واردات القمح والشعير اللازم لإنتاج الألبان، فضلاً عن دعم الفلاحين من أصحاب الأراضي الصغيرة بالبذور للموسم الزراعي القادم، فضلًا عن تمويل بقيمة 20 مليون يورو (20.5 مليون دولار) من المفوضية الأوروبية.

10. الأردن

الترتيب العالمي: 76#

مجموع النقاط: 6.1 نقطة

ينفذ الأردن مشروعًا يستهدف أن يكون مركزًا إقليميًا للأمن الغذائي وتدريبيًا في هذا المجال. ويستضيف الأردن نحو 700 ألف لاجئ سوري بحسب منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة، فيما يواجه العالم تحديات كبيرة تتعلق بالأمن الغذائي.

وخصصت المفوضية الأوروبية 25 مليون يورو (25.6 مليون دولار) للأردن مؤخرًا لمساعدته على مواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي بعد الحرب الروسية.