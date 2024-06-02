إليكم تفاصيل عمليات سرايا القدس ضد الاحتلال في جباليا

بعد نهاية التوغل الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، كشفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن حصيلة عملياتها خلال هذه الفترة.

وقالت السرايا في فيديو بثته عبر حسابها بمنصة تلغرام، إن مقاتليها نفذوا 21 عملية استهداف بقذائف “التاندوم” و”آر بي جي” و”تي بي جي” لتمركز آليات الاحتلال والقوات الإسرائيلية في مخيم جباليا.

كما نفذ مقاتلو السرايا 6 عمليات قنص لجنود الاحتلال المتمركزين في المباني والتجمعات في جباليا، إضافة إلى 13 عملية اشتباك من المسافة صفر في أزقة مخيم جباليا للاجئين.

وأطلق عناصر الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، 9 رشقات صاروخية استهدفت مدن ومستوطنات غلاف غزة من محاور التقدم شمالي القطاع، فضلا عن 35 عملية استهداف بقذائف الهاون من عيارات مختلفة لتمركز الاحتلال وآلياته في مختلف محاور التوغل.

ونفذ مقاتلو السرايا أيضا 10 عمليات استهداف بعبوات مضادة للدروع والأفراد وعبوات العمل الفدائي “ثاقب 40″ و”عبوات أبابيل المقذوفة” ضد الآليات والقوات الإسرائيلية.

وأسقطت سرايا القدس طائرة “كواد كابتر” المسيّرة من نوع “مافيك برو”، وقالت إنها كانت مذخرة بالقنابل، لكنها تمكنت من السيطرة عليها وعلى ما تحتويه من معلومات في مخيم جباليا، وفق الفيديو.

وقبل يومين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنهاء عمليته العسكرية في جباليا والتي استمرت 20 يوما قُتل خلالها 10 جنود وفق إحصائية الجيش المعلنة، وسط اتهامات لتل أبيب بالتكتم على الحصيلة الحقيقية للقتلى والجرحى، في ظل ضراوة المعارك والفيديوهات التي بثتها فصائل المقاومة.

وانتشلت طواقم الإسعاف والطوارئ وفرق الدفاع المدني، جثامين أكثر من 120 شهيدا من الشوارع والبنايات المدمرة في جباليا -حتى الآن- بحسب مصادر طبية في مستشفى “كمال عدوان” شمالي القطاع.