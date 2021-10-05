إليكم سبب انقطاع عمل "فيسبوك" لأكثر من 6 ساعات

أعلن فريق المهندسين المشرف على عمل موقع “فيسبوك” أن سبب انقطاع عمل الشبكة، مساء أمس الاثنين، كان نتيجة خطأ في تغييرات الإعدادات الخاصة بأنظمة التوجيه الأساسية.

وجاء في بيان تم نشره على موقع مهندسي الشركة: “أدت تغييرات الإعدادات في أنظمة التوجيه الأساسية المسؤولة عن تنسيق شبكة الإنترنت ومراكز البيانات لدينا إلى حدوث مشكلات أدت إلى قطع الاتصالات، وتوقفت الخدمات عن العمل”.

في الوقت نفسه أكدت شركة “فيسبوك” أن انقطاع شبكة التواصل الاجتماعي إلى جانب موقع “إنستغرام” و”واتساب” عن العمل لم يؤد إلى تسرب أو كشف بيانات المستخدمين، بحسب “نوفوستي”.

إلى ذلك أوضح عدد من موظفي فيسبوك طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لوكالة رويترز، أنهم يعتقدون أن العطل نتيجة خطأ داخلي.

بدورهم، رجح خبراء أمنيون أن يكون العطل نتيجة خطأ غير مقصود أو عملا تخريبيا من قبل شخص من الداخل.

وفي استفاضة لشرح ما جرى، أو سبب العطل، قال دوج مادوري، مدير تحليل الإنترنت في شركة كنتيك لمراقبة الشبكة، إن فيسبوك أجرى تغييرا على ما يبدو، صباح يوم الاثنين، في معلومات توجيه الشبكة، ما أثر على خوادم نظام أسماء النطاقات الخاصة بالشركة Domain Name، والتي تعمل كنوع من نظام البحث على الإنترنت، حيث تربط أسماء النطاقات مثل “Facebook.com” بعناوين بروتوكول الإنترنت الرقمية، التي تستخدمها المتصفحات وخوادم الويب.

كما أضاف بحسب ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن هذا التغيير جعل خوادم نظام أسماء النطاقات على فيسبوك غير متاحة، وبالتالي غير متصلة بالإنترنت.

من جهتها، استبعدت فيسبوك أن يكون العطل ناجما عن هجمات سيبرانية، بحسب ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” في وقت سابق.

وأدى هذا الانقطاع إلى هبوط سهم فيسبوك 4.9 في المئة، وهي أكبر خسارة يومية له منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وسط عمليات بيع أوسع لأسهم التكنولوجيا يوم الاثنين، مع تدفق العالم على تطبيقات منافسة مثل تويتر وتيك توك. وارتفع السهم بنحو نصف نقطة مئوية في تعاملات ما بعد الإغلاق عقب استئناف الخدمات.