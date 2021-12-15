إليكم عدد الإصابات بـ" أوميكرون" في الهند!

قالت السلطات الصحية في الهند إن عدد حالات الإصابة بسلالة فيروس أوميكرون في البلاد خلال اليوم الماضي زاد بأكثر من 20 شخصا ووصل إلى 61.

ووفقا للبيانات الرسمية، تم اكتشاف 28 حالة في ولاية ماهاراشترا و17 في راجاستان و6 في دلهي و4 في جوجارات و3 في كارناتاكا وواحدة في كل من كيرالا وأندرا براديش وشانديغار.

ومعظم المرضى من الخارج أو كانوا على اتصال بأشخاص قدموا من الخارج، إضافة إلى أنه تم تقييم الحالة الصحية لجميع المرضى على أنها خفيفة.

ولا تزال الهند في المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الحالات المكتشفة بكورونا، وبحسب آخر البيانات الصادرة عن وزارة الصحة، منذ مارس من العام الماضي، عندما بدأ الوباء في البلاد، تجاوز العدد الإجمالي للمصابين 34.7 مليونا، وتعافى أكثر من 34.1 مليونا، وتوفي أكثر من 476 ألفا.

وتم التعرف على سلالة “أوميكرون”، والتي تختلف عن المتغيرات السابقة في عدد كبير من الطفرات الجديدة، في البلدان الأفريقية في نوفمبر.