إليكم كيف وقع انفجار ناشفيل … هكذا استُدرجت الشرطة إلى الموقع

لم يكن اتصالا عاديا، بل مكالمة استدعاء لشرطة ناشفيل إلى مكان الانفجار قبل وقوعه، وفي التفاصيل، وبحسب سكاي نيوز تلقت شرطة ناشفيل صباح اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا أفاد عن وقوع إطلاق نار في المنطقة، ولدى وصول الضباط وعدد من مركبات الشرطة إلى موقع الحادث، لم يكن هناك أي دليل على إطلاق نار، ولم يجد الضباط إلا عربة سكن متنقلة.

بعدها قام أحد ضباط الشرطة باستدعاء فرقة الكشف عن المتفجرات، عندما لاحظ وجود بعض المقتنيات حول المركبة، تستدعي اتخاذ الحذر.

وعند وصول فرقة ⁦‪خبراء المتفجرات، انفجرت المركبة، مما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة. وأشارت السلطات إلى أنه لا يزال من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان هناك شخص داخل المركبة أم لا.

وكشفت الشرطة أنه فور وقوع الانفجار، تم إبلاغ الوكالات الأمنية الفدرالية في ولاية تينيسي، التي تتبع ناشفيل لها، وتم فتح تحقيق، لافتة إلى أنه من الممكن أن تستمر التحقيقات لعدة أيام، للوقوف على التفاصيل الكاملة.

وقالت مراسلة العربية أن الشرطة تبحث فرضية العمل الإرهابي، مشيرة إلى أن هناك ترجيحات بأن المبلغ عن السيارة سعى لاستدراج الشرطة للمكان، وأن فرضية “التنفيذ عن بعد” واردة في هذا الحادث.

وذكرت أنه تم اعتقال بين 3 و 5 أشخاص عقب التفجير، مؤكدة أن الشرطة تتحدث عن متفجرات متطورة في حادثة ناشفيل. وأدى الانفجار إلى وقوع 3 إصابات على الأقل حتى اللحظة.

Footage from the scene on 2nd Ave North as multiple agencies continue to work and investigate an explosion from earlier this morning. pic.twitter.com/5g40RhwNNl

— Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) December 25, 2020