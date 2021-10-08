السبت 3 ربيع الأول 1443 ﻫ - 9 أكتوبر 2021 |
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إليكم لائحة الدول الجديدة التي رُفعت عنها قيود السفر إلى أوروبا

منذ 4 ساعات
كورونا في أوروبا

كورونا في أوروبا

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قرّر الاتحاد الأوروبي رفع قيود السفر الخاصة بالقادمين إلى دول الاتحاد، من 16 دولة بينها 6 دول عربية.

وقال مجلس الاتحاد في بيان إنه بعد مراجعة بموجب التوصية الخاصة بالرفع التدريجي للقيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي، قرر تحديث قائمة البلدان والمناطق الإدارية الخاصة والكيانات الأخرى والسلطات الإقليمية، التي ينبغي رفع قيود السفر الخاصة بها.

وأوضح البيان الذي نشره موقع “شينغن فيزا نيوز”، أن الدول العربية التي شملها القرار هي: قطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والأردن، والكويت. والدول الأخرى هي: الأوروغواي، والصين، وأستراليا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وأوكرانيا، ورواندا، وكندا، وتشيلي، ونيوزيلندا.

وأشار البيان إلى أن القائمة ليست ملزمة، وللدول الأعضاء الحرية في إزالة حظر الدخول على الحدود الخارجية للمسافرين من دول غير مذكورة في القائمة.

وأكد البيان أن رفع القيود سيسري بدءا من اليوم الجمعة.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، أعلن مراجعة قائمة رفع القيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى دول الاتحاد كل أسبوعين.

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