إليك آخر التطورات الميدانية في اليوم الـ179 للحرب الإسرائيلية على غزة

تواصل إسرائيل لليوم الـ179 حربها المدمرة على قطاع غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ورغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

وذكرت مصادر للجزيرة مباشر أن قصفاً إسرائيليا استهدف محيط مستشفى ناصر ومنطقتي البلد والفخاري بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت أن كتائب شهداء الأقصى (مخيم الفارعة) أعلنت عن تصديها لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس ومخيم الفارعة، مؤكدةً أنها خاضت اشتباكات معها بالرصاص والعبوات المتفجرة.

وكانت أعلنت منظمة “المطبخ المركزي العالمي” الإغاثية الأمريكية الثلاثاء مقتل سبعة من موظفيها بغارة إسرائيلية على قطاع غزة، في حين يتواصل القتال بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في بلدات شمالي ووسط القطاع.