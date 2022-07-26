إمبراطور اليابان المتقاعد أكيهيتو مصاب بقصور في القلب

قال مسؤول في وكالة رعاية القصر الإمبراطوري اليوم الثلاثاء إن إمبراطور اليابان المتقاعد أكيهيتو، والد الإمبراطور الحالي، تلقى تشخيصا بإصابته بقصور في القلب الشهر الماضي، لكن حالته تتحسن تحت العلاج.

وتنحى أكيهيتو (88 عاما) عام 2019 في أول تنازل لإمبراطور ياباني عن العرش منذ قرنين قائلا إنه لم يعد متأكدا من أنه لا يزال قادرا على أداء واجباته الرسمية.

وقصور أو فشل القلب حالة لا تضخ فيها عضلة القلب الدم كما ينبغي ويمكن علاجها. وهو يختلف عن النوبة القلبية التي يتم بسببها منع تدفق الدم إلى القلب فجأة.

وقال مسؤول في وكالة رعاية القصر الإمبراطوري إنه تم تشخيص أكيهيتو بأنه يعاني من قصور في القلب بسبب خلل في صمام القلب في أواخر يونيو حزيران ويخضع للعلاج بالأدوية ومن خلال تقييد النشاط وتناول السوائل منذ ذلك الحين.

واضاف المسؤول “أنه يعيش حاليا كالمعتاد”.

وأمضى أكيهيتو، ابن الإمبراطور هيروهيتو، معظم فترة حكمه في العمل على مداواة جروح الحرب التي دارت في جميع أنحاء آسيا باسم والده، بالإضافة إلى تقريب الإمبراطور من المواطنين العاديين. وكان أكيهيتو أول وريث للعائلة الإمبراطورية اليابانية يتزوج من عامة الشعب، الإمبراطورة إمريتا ميتشيكو، التي التقى بها في ملعب للتنس.