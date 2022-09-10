إمبراطور اليابان ورئيس الوزراء قد يحضران جنازة الملكة إليزابيث

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن إمبراطور اليابان ناروهيتو يعتزم حضور جنازة ملكة بريطانيا إليزابيث وأن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قد يحضر أيضا.

وبالنسبة للإمبراطور ناروهيتو، ستكون هذه أول رحلة خارجية له منذ توليه العرش في مايو أيار 2019. وذكرت وسائل إعلام يوم الجمعة نقلا عن مصادر حكومية أن الإمبراطورة ماساكو أشارت أيضا إلى رغبتها في الحضور.

كانت الملكة إليزابيث قد وجهت دعوة لإمبراطور اليابان لزيارة بريطانيا في عام 2020 لكن الزيارة تأجلت بسبب الجائحة وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام.

وذكرت قناة أساهي التلفزيونية اليوم السبت أن رئيس الوزراء الياباني يفكر في حضور جنازة الملكة قبل التوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيحضر الجنازة.

وقال كيشيدا يوم الجمعة إن الملكة إليزابيث، التي زارت اليابان في عام 1975 للقاء الإمبراطور هيروهيتو آنذاك، قدمت “مساهمة كبيرة” في تعزيز العلاقات بين اليابان وبريطانيا.

وقالت وكالة القصر الإمبراطوري الحكومية إن الإمبراطور ناروهيتو، الذي درس في جامعة أكسفورد في الثمانينيات، “حزين للغاية” لوفاة الملكة إليزابيث وقدم تعازيه.

ومن النادر أن يحضر إمبراطور ياباني جنازة ملكية في الخارج. وفي عام 1993، حضر الإمبراطور السابق أكيهيتو، وهو الآن إمبراطور فخري، جنازة رسمية لملك بلجيكا بودوان مع الإمبراطورة آنذاك ميتشيكو، وفقا لما ذكرته وكالة كيودو للأنباء.