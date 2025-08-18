"إم.إس.إن.بي.سي" تغيّر اسمها إلى "إم.إس ناو" وتتخلى عن شعار الطاووس!

أظهرت مذكرات داخلية اطلعت عليها رويترز، اليوم الاثنين، أن قناة (إم.إس.إن.بي.سي) الإخبارية ستغير اسمها، أو علامتها التجارية، لتصبح “ماي سورس نيوز أوبينيون وورلد” ويشار إليها اختصارا (إم.إس ناو)، فيما تمضي الشركة الأم كومكاست قدما في فصل الأعمال المزمع للعديد من شبكات الكابل التابعة لشركة (إن.بي.سي يونيفرسال) في وقت لاحق من هذا العام.

وتخطط الشركة الأم (كومكاست) لفصل قنوات الكابل، مثل سي.إن.بي.سي ويو.إس.إيه نيتوورك، لتكوين شركة جديدة تسمى فيرسانت، في إشارة إلى تحول كبير في استراتيجيتها الإعلامية إذ تصبح الأولوية لتطبيقات البث.

وقال مارك لازاروس الرئيس التنفيذي لشركة فيرسانت في المذكرة إن شبكات الكابل والقنوات الأخرى ستفقد أيضا شعار الطاووس الشهير المرتبط بشركة (إن.بي.سي يونيفرسال).

وتعتزم كومكاست الاحتفاظ بعلامات تجارية مثل شبكة البث (إن.بي.سي) واستوديوهات الأفلام والتلفزيون التابعة لها والتي من المتوقع أن تغذي نمو خدمتها للبث المباشر عبر الإنترنت التي يطلق عليها (بيكوك) وتعني الطاووس.