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إنتاج أوكرانيا من الغاز سينخفض هذا العام بسبب الحرب

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 15 - يونيو - 2022 9:04 مساءً
حقل غاز

حقل غاز

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قال وزير الطاقة الأوكراني هيرمان جالوشينكو اليوم الأربعاء إن إنتاج أوكرانيا من الغاز الطبيعي قد يهبط إلى 16-17 مليار متر مكعب في 2022 بسبب الغزو الروسي، من حوالي 20 مليار متر مكعب في 2021 .

وأبلغ جالوشينكو التلفزيون الأوكراني “الهبوط سببه الأعمال العسكرية. نحن لا نقوم بتشغيل بعض الحقول بسبب الحرب.”

تتردد أصداء النزاع الروسي الأوكراني في أنحاء العالم، في وقت يواجه فيه كبار منتجي النفط والغاز معضلة اقتصادية وسياسية تتعلق بالمساعدة على وقف ارتفاع الأسعار وتغطية النقص المحتمل في الإمدادات بأوروبا.

ووقعت مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي الأربعاء مذكرة تفاهم ثلاثية في القاهرة لتصدير الغاز إلى أوروبا، في محاولة لإيجاد بدائل للوقود الروسي في ظل الحرب في أوكرانيا.

وجاء الاتفاق الثلاثي وسط مساع أوروبية “للتخلص من اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي”، بحسب ما قالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، متطلعة إلى دول شرق البحر المتوسط للمساعدة في سد فجوة الطاقة. وأشادت لاين، التي تقوم بزيارتها الرسمية الأولى إلى مصر، بالاتفاق ووصفته بأنه “خطوة كبيرة للأمام من حيث إمدادات الطاقة لأوروبا، وأيضا بالنسبة لمصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة”.

    المصدر :
  • رويترز
  • صوت بيروت إنترناشونال

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