إنتاج الخام في أمريكا سيبلغ مستوى قياسياً

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء في تقريرها الشهري وصول إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام إلى مستوى قياسي عند 13.41 مليون برميل يوميا في 2025 بسبب زيادة إنتاجية الآبار، لكن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع الإنتاج في 2026.

وأظهرت بيانات الإدارة أن انخفاض الإنتاج في 2026 إلى 13.28 مليون برميل يوميا سيكون الأول الذي تشهده الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم، منذ 2021.

وسيبلغ متوسط أسعار خام برنت القياسي العالمي 51 دولارا للبرميل في العام المقبل، بانخفاض عن التوقعات السابقة لإدارة معلومات الطاقة البالغة 58 دولارا، وذلك بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها (أوبك+) تسريع وتيرة زيادة الإنتاج.

وقالت إدارة معلومات الطاقة “سيؤدي انخفاض أسعار النفط في أوائل 2026 إلى انخفاض المعروض من أوبك+ وبعض المنتجين من خارج أوبك، وهو ما نتوقع أن يساعد في تقليص المخزونات في وقت لاحق من 2026”.

وتوقعت الإدارة في تقرير الشهر الماضي بلوغ إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام 13.37 مليون برميل يوميا في عامي 2025 و2026.

وأنتجت الولايات المتحدة 13.21 مليون برميل يوميا في 2024. واضطر المنتجون الأمريكيون هذا العام إلى التعامل مع الرسوم الجمركية المتقلبة من الرئيس دونالد ترامب والتي أثارت حالة من عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع حصص الإمدادات من أوبك+، والصراعات المستمرة في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وذكرت الإدارة أن من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط الخام إلى انخفاض أسعار التجزئة للمنتجات النفطية، مضيفة أنها تتوقع تسجيل متوسط أسعار بيع البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة أقل من 2.90 دولار للجالون في العام المقبل، أي أقل بنحو 20 سنتا للجالون عن هذا العام.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات نواتج التقطير في الولايات المتحدة ستنهي عام 2025 عند أدنى مستوى منذ عام 2000، وذلك بعد انخفاضها 14 بالمئة على مدار العام بسبب زيادة الصادرات والطلب.

وأضافت الإدارة أن انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصافي في الولايات المتحدة واستمرار قوة الطلب على الصادرات سيبقي مستويات المخزونات منخفضة، مع بقاء مخزونات نواتج التقطير شبه مستقرة في 2026.

وقالت الإدارة معلومات الطاقة إن الطلب على النفط في الولايات المتحدة سيرتفع إلى 20.4 مليون برميل يوميا في 2025 بما يتماشى مع التوقعات السابقة. وفي عام 2026، سيرتفع الطلب على النفط إلى 20.5 مليون برميل يوميا مقابل تقديرات سابقة تبلغ 20.4 مليون.