إنتاج النفط الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى منذ أبريل 2020

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة ارتفع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2020 .

وقالت الوكالة الحكومية إن الإنتاج زاد إلى 12.2 مليون برميل يوميا.

ومن ناحية أخرى، أظهرت البيانات أن معدل تشغيل مصافي التكرير في منطقة الساحل الشرقي للولايات المتحدة بلغ 100.4 بالمئة، وهو أعلى مستوى مسجل.

ويخطط الاتحاد الأوروبي لحظر شبه كامل للنفط الروسي بحلول نهاية العام ويحاول إنهاء اعتماده على واردات الخام من روسيا التي تغذي مصاف للتكرير في ألمانيا وبولندا ودول أخرى في وسط أوروبا عبر خطوط أنابيب.

وتخطط شركات تكرير لاستبدال النفط الروسي بخامات نرويجية وسعودية وبريطانية وأمريكية. وأظهرت روسيا بالفعل من خلال صادراتها للغاز الطبيعي أنها مستعدة لقطع الإمدادات إلى الوجهات الأوروبية في حرب ثأرية بشأن العقوبات المالية التي فرضها الاتحاد الأوروبي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط.

وبحسب بيانات رفينيتيف لتتبع السفن، أبحرت الناقلة كابريكورن صن المحملة بشحنة من الخام الثقيل من ساحل لويزيانا في الولايات المتحدة وأفرغت شحنتها في روستوك في الثالث من أغسطس/ آب. وتشير التقديرات إلى أنها كان تحمل حوالي 570 ألف برميل.

وميناء روستوك النفطي على بحر البلطيق مرتبط عبر خط أنابيب بمصفاتين نفطيتين إحداهما طاقتها 233 ألف برميل يوميا والأخرى 240 ألف برميل يوميا.

وصًدرت الولايات المتحدة حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط في 2021، لكن ألمانيا كانت مشتريا صغيرا إذ استوردت حوالي 77 ألف برميل يوميا فقط، بحسب أرقام وزارة الطاقة الأمريكية.