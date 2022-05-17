إنتاج النفط الروسي ينخفض حوالي 9% في أبريل

أظهر تقرير داخلي اطلعت عليه رويترز اليوم الثلاثاء انخفاض إنتاج النفط الخام الروسي بنحو تسعة في المئة إلى 9.16 مليون برميل يوميا، وذلك استنادا إلى تقييمات مصادر ثانوية من أوبك+.

وهذا يعني أن إنتاج روسيا الشهر الماضي جاء أقل بنحو 1.28 مليون برميل يوميا عن المستوى المستهدف في اتفاق بين أوبك وحلفائها وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+ .

وأظهرت البيانات أن إجمالي إنتاج أوبك+ جاء أقل من المستوى المستهدف بنحو 2.6 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان.

مصافي النفط تعتمد على النفط الروسي

تفيد وكالة الطاقة الدولية بأن النفط الروسي يشكل خُمس النفط المكرر في أوروبا. وتعتمد بعض المصافي التي تنتج وقودا مثل البنزين ووقود الطائرات وغيرهما، مثل “بي سي كيه شفيت” و”لوينا” الألمانيتين وكذلك مصافي في جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا وبولندا على النفط الخام الروسي القادم عبر خط أنابيب “دروجبا”، الذي يعني (خط الصداقة).

وشهدت الإمدادات عبر دروجبا تقلبا حادا في السنوات القليلة الماضية، إذ وصلت الإمدادات إلى 1.5 مليون برميل يوميا، في حين انخفضت في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك فبراير/شباط الماضي، إلى حوالي 0.8 مليون برميل يوميا.

ويمكن لبولندا التحول إلى الإمدادات المنقولة بحرا، من مناطق مثل السعودية أو النرويج، عبر ميناء جدانسك ببحر البلطيق.

ويمكن لمصفاة “بي سي كيه شفيت” -التي تزود السيارات والمطارات في برلين والمنطقة- ومصفاة لوينا القريبة من لايبزيغ الحصول على بعض النفط من ميناء روستوك الألماني على بحر البلطيق، وهو مركز للنفط الخام أصغر بكثير من جدانسك، ولكن ليس بما يكفي لتشغيلهما بكامل طاقتيهما.

كما يمكن لبولندا -التي تحاول هي نفسها استبدال كل النفط الخام الروسي في مصافيها- تحويل بعض النفط القادم إلى جدانسك إلى هاتين المصفاتين الألمانيتين، لكن التفاصيل لم يتم تحديدها بعد.

وسيؤدي تغيير طرق الإمداد على الأرجح إلى ارتفاع أسعار خام التغذية لاثنتين من أكبر مصافي التكرير في ألمانيا، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين النهائيين.