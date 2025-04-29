إنتاج كازاخستان من النفط في أبريل يتجاوز حصة أوبك+ رغم انخفاضه 3%

قال مصدر في صناعة النفط مطلع على الإحصاءات وحسابات لرويترز إن إنتاج كازاخستان من النفط تخطى مرة أخرى حصتها في أوبك+ هذا الشهر، على الرغم من انخفاضه ثلاثة بالمئة عن متوسط مارس آذار.

وكازاخستان من أكبر 10 منتجين للنفط ودأبت على تجاوز الحصص التي حددتها أوبك+، مما أدى إلى شكاوى من أعضاء آخرين في المجموعة.

وأوبك+ هو تحالف بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين بقيادة روسيا،

وبين الأول من أبريل نيسان و28 من الشهر ذاته، بلغ إنتاج كازاخستان النفطي باستثناء مكثفات الغاز، 1.814 مليون برميل يوميا، بانخفاض ثلاثة بالمئة عن متوسط مارس آذار. وتبلغ حصتها في اتفاق أوبك+ لشهر أبريل نيسان 1.473 مليون برميل يوميا.

ولم ترد وزارة الطاقة في كازاخستان على طلب التعليق.

وقال يرلان أكينجينوف وزير الطاقة في كازاخستان لرويترز الأسبوع الماضي إن بلاده ستعطي الأولوية للمصالح الوطنية على مصالح مجموعة أوبك+ عند اتخاذ قرار بشأن مستويات إنتاج النفط.

لكن كازاخستان قالت إنها ستعوض الإنتاج الزائد عن طريق خفض إنتاجها التراكمي بنحو 1.3 مليون برميل يوميا بحلول أبريل نيسان 2026.

وأظهرت حسابات لرويترز تستند إلى بيانات ومصادر رسمية أن كازاخستان زادت صادراتها من النفط سبعة بالمئة على أساس سنوي إلى 19.515 مليون طن (1.63 مليون برميل يوميا) في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار بعد زيادة الإمدادات عبر خط أنابيب بحر قزوين.

وارتفع إنتاج البلاد من النفط نتيجة للتوسع في حقل تنجيز النفطي الذي تديره شركة شيفرون والذي يعد الأكبر في كازاخستان.

وقال المصدر إن إنتاج النفط في تنجيز بين الأول من أبريل نيسان و28 من الشهر ذاته انخفض إلى 882 ألف برميل يوميا مقارنة بمتوسط 950 ألف برميل يوميا في مارس آذار.

وتعمل شركات نفط غربية كبيرة في كازاخستان مثل شل وإكسون موبيل وتوتال إنيرجيز وإيني وشيفرون.