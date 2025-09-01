الأثنين 9 ربيع الأول 1447 ﻫ - 1 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إندونيسيا.. إلغاء احتجاجات طلابية بعد أسبوع من العنف وأعمال الشغب

منذ 3 دقائق
احتجاجات في إندونيسيا

احتجاجات في إندونيسيا

A A A
طباعة المقال

ألغى طلاب إندونيسيون وجماعات من المجتمع المدني احتجاجات كانت مقررة في جاكرتا اليوم الاثنين بعد أسبوع من تصاعد الغضب بسبب رواتب النواب ورد فعل الشرطة، وأرجعوا هذا إلى مخاوف ذات صلة بالإجراءات الأمنية المشددة بعد أعمال شغب أسفرت عن سقوط قتلى في أنحاء متفرقة من البلاد مطلع الأسبوع.

وبدأت الاحتجاجات منذ أسبوع واتسع نطاقها في أنحاء البلاد، وزاد حجم المشاركة بعد أن صدمت سيارة شرطة سائق دراجة نارية أجرة وقتلته مساء يوم الخميس.

وقال الوزير إيرلانجا هارتارتو اليوم الاثنين إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في الاحتجاجات.

وقال الرئيس برابو سوبيانتو أمس الأحد إن الأحزاب السياسية وافقت على خفض مزايا النواب، في محاولة لتهدئة الاحتجاجات. كما أمر الجيش والشرطة بالتحرك ضد مثيري الشغب والمشاركين في أعمال نهب وإشعال حرائق طالت منازل أعضاء بأحزاب سياسية وبعض المباني الحكومية.

وأرجأت مجموعات طلابية احتجاجا اليوم الاثنين، وقالت إحداها إن القرار جاء “بسبب الظروف بالغة الصعوبة”.

وتسببت الاحتجاجات وأعمال العنف في اضطراب للأسواق المالية، وهوت سوق الأسهم بأكثر من ثلاثة بالمئة في مستهل التعاملات اليوم الاثنين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة
غزة تحت القصف
"صوت غزة" الذي أرّق إسرائيل لعقدين.. أبو عبيدة من النشأة في جباليا إلى أيقونة المقاومة الإعلامية
ليبيا.. من موقع الانفجار في مصراته
سلسلة انفجارات ضخمة تهز مصراتة الليبية وتتسبب في أضرار واسعة بمخزن للذخيرة
الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة
غزة تحت القصف
أكسيوس: إسرائيل تخطط لضم 60% من الضفة الغربية رداً على الاعترافات بالدولة الفلسطينية

الأكثر قراءة

كتائب القسام تعلن رسميا استشهاد القيادي محمد السنوار
رسمياً.. حماس تعلن استشهاد قائدها العسكري محمد السنوار
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
بري والخيارات الصعبة.. مواجهة حزب الله أو حماية الدولة؟
عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
عشاء المخزومي.. نائب أميركي يكشف تفاصيل جديدة عن أموال الحزب