إندونيسيا.. إلغاء احتجاجات طلابية بعد أسبوع من العنف وأعمال الشغب

ألغى طلاب إندونيسيون وجماعات من المجتمع المدني احتجاجات كانت مقررة في جاكرتا اليوم الاثنين بعد أسبوع من تصاعد الغضب بسبب رواتب النواب ورد فعل الشرطة، وأرجعوا هذا إلى مخاوف ذات صلة بالإجراءات الأمنية المشددة بعد أعمال شغب أسفرت عن سقوط قتلى في أنحاء متفرقة من البلاد مطلع الأسبوع.

وبدأت الاحتجاجات منذ أسبوع واتسع نطاقها في أنحاء البلاد، وزاد حجم المشاركة بعد أن صدمت سيارة شرطة سائق دراجة نارية أجرة وقتلته مساء يوم الخميس.

وقال الوزير إيرلانجا هارتارتو اليوم الاثنين إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في الاحتجاجات.

وقال الرئيس برابو سوبيانتو أمس الأحد إن الأحزاب السياسية وافقت على خفض مزايا النواب، في محاولة لتهدئة الاحتجاجات. كما أمر الجيش والشرطة بالتحرك ضد مثيري الشغب والمشاركين في أعمال نهب وإشعال حرائق طالت منازل أعضاء بأحزاب سياسية وبعض المباني الحكومية.

وأرجأت مجموعات طلابية احتجاجا اليوم الاثنين، وقالت إحداها إن القرار جاء “بسبب الظروف بالغة الصعوبة”.

وتسببت الاحتجاجات وأعمال العنف في اضطراب للأسواق المالية، وهوت سوق الأسهم بأكثر من ثلاثة بالمئة في مستهل التعاملات اليوم الاثنين.