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إندونيسيا تبدأ تطعيم الأطفال بين 6 و11 عاما ضد كورونا

13 - ديسمبر - 2021
كورونا في إندونيسيا

كورونا في إندونيسيا

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قالت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الإثنين، إنها ستبدأ يوم الثلاثاء في تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام و11 عاما ضد كوفيد-19.

وقال ماكسي راين روندونوو، المسؤول الكبير بوزارة الصحة، في إفادة صحفية إن إندونيسيا وافقت على لقاح “سينوفاك” الصيني لهذه الفئة العمرية الشهر الماضي وسيخضع نحو 26.5 مليون طفل للتطعيم.

وأظهرت بيانات حكومية أن إندونيسيا سجلت حتى الآن أكثر من 4.2 مليون إصابة بفيروس كورونا، وتمثل الإصابات بين الأطفال حتى سن 18 عاما 13 في المئة من إجمالي الإصابات.

هذا وشهدت إندونيسيا واحدة من أخطر حالات تفشي كوفيد-19 في آسيا، ولكن في الأشهر الأخيرة تراجعت الإصابات حيث سجلت متوسطا يوميا بلغ نحو 400 حالة في الشهر نوفمبر الماضي، مقارنة مع نحو 40 ألفا في يوليو.

يشار إلى أن وكالة «بلومبرغ» للأنباء قد ذكرت في وقت سابق أن الحكومة الإندونيسية تقوم حالياً بإعداد بروتوكولات وقواعد صحية لمواجهة فترة عطلة نهاية العام.

ومن جانبه، قال وزير الصحة بودي جونادي صادقين إن الحكومة تتوقع أن يحصل 122 مليون شخص على اللقاح كاملاً بحلول نهاية العام.

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