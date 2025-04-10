إندونيسيا تدعو لتحالف مع تركيا ضد انتهاكات حقوق الإنسان في غزة

صرح الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو الخميس، أن بلاده تريد الوقوف جنبا إلى جنب مع تركيا للدفاع عن العدالة والحقيقة في العالم.

جاء ذلك في كلمته بالبرلمان التركي خلال زيارته بدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان بمناسبة الذكرى 75 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشار سوبيانتو إلى أنه يزور أنقرة ليس فقط بصفته رئيسا لإندونيسيا، بل أيضا بصفته “صديقا وأخا عزيزا”.

وأضاف: “بصفتي شخصا زار هذا المكان ولمس تاريخه وكفاح أهله، أود أن أقول إن لتركيا مكانة خاصة جدا في قلوب الإندونيسيين، فبالنسبة لهم تركيا هي أعظم حضارة إسلامية”.

وأردف: “تركيا بالنسبة لنا في الواقع امتداد للإمبراطورية العثمانية، للحضارة العثمانية، ونتذكر العلاقات التاريخية بيننا”.

وذكَّر أن الإمبراطورية العثمانية قدمت لإندونيسيا الدعم العسكري بالسلاح والمشورة حين تعرضت بلاده لهجوم الإمبرياليين الغربيين.

وأكد أن الموقف الذي اتخذته تركيا والمسؤولون الأتراك قوي جدا من حيث الدفاع عن المظلومين لا سيما الفلسطينيين.

وقال: “تتحدث دول كثيرة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكن بينما يُقصف الأطفال والأمهات ويُقتل الفلسطينيون في غزة، تتصرف دول كثيرة وكأنها غير مدركة وتتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في غزة”.

وأضاف: “لتركيا موقف حازم في هذه القضية، نريد أن نقف جنبا إلى جنب مع تركيا للدفاع عن العدالة والحقيقة في هذا العالم الجديد المليء بالغموض”.