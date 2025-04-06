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إندونيسيا ترفض الرد بالمثل على رسوم ترامب الجمركية

منذ 7 ساعات
علم إندونيسيا

علم إندونيسيا

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قال وزير الاقتصاد الإندونيسي أيرلانجا هارتارتو اليوم الأحد إن بلاده لن تتخذ إجراءات مضادة ردا على رسوم جمركية 32 بالمئة فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

وأضاف الوزير في بيان أن إندونيسيا ستتبع السبل الدبلوماسية والمفاوضات لإيجاد حلول مفيدة للطرفين بعد أن أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية عالمية شاملة يوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على إندونيسيا، إحدى الدول الست الأكثر تضررا من هذه الإجراءات في جنوب شرق آسيا، حيز التنفيذ يوم الأربعاء.

وقال أيرلانجا إن الحكومة الإندونيسية ستستطلع موقف الشركات غدا الاثنين للمساعدة في صياغة استراتيجية للتعامل مع الرسوم الجمركية الأمريكية، وستجد طرقا لزيادة التجارة مع الدول الأوروبية كبديل للولايات المتحدة والصين.

وذكرت جاكرتا أنها سترسل وفدا رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات مباشرة مع الحكومة.

وتشير بيانات الحكومة الإندونيسية إلى أن إندونيسيا سجلت فائضا تجاريا 16.8 مليار دولار العام الماضي مع الولايات المتحدة، ثالث أكبر وجهة لصادراتها، إذ تلقت شحنات قيمتها 26.3 مليار دولار في 2024.

وتشمل الصادرات الإندونيسية الرئيسية إلى الولايات المتحدة الإلكترونيات والملابس والأحذية.

    المصدر :
  • رويترز

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