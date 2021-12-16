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إندونيسيا تسجل أول إصابة بمتحور "أوميكرون"

16 - ديسمبر - 2021
كورونا في إندونيسيا

كورونا في إندونيسيا

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سجلت إندونيسيا، اليوم الخميس، أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا “أوميكرون”.

وتم الكشف عن الإصابة بالمتحور مساء أمس، وهي لعامل بمستشفى في جاكرتا ليست له سابقة سفر إلى الخارج.

وقال وزير الصحة الإندونيسي بودى جونادى صادقين إنه لم يتبين حدوث أي انتقال محلي للعدوى حتى الآن، ولكن هناك خمس حالات يشتبه في إصابتها بمتحور “أوميكرون”، هي لإندونيسيين عادا مؤخرا من الولايات المتحدة وبريطانيا، وثلاثة صينيين يخضعون لحجر صحي في مانادو بسولاويسي الشمالية.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد سجلت حالات إصابة بالمتحور “أوميكرون”، الذي اكتشف لأول مرة في جنوب إفريقيا وهونغ كونغ الشهر الماضي، في أكثر من 70 دولة.

يذكر أن وزارة الصحة الإندونيسية، بدأت الثلاثاء في تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام و11 عاما ضد كوفيد-19.

وقال ماكسي راين روندونوو، المسؤول الكبير بوزارة الصحة، في إفادة صحفية إن إندونيسيا وافقت على لقاح “سينوفاك” الصيني لهذه الفئة العمرية الشهر الماضي وسيخضع نحو 26.5 مليون طفل للتطعيم.

وأظهرت بيانات حكومية أن إندونيسيا سجلت حتى الآن أكثر من 4.2 مليون إصابة بفيروس كورونا، وتمثل الإصابات بين الأطفال حتى سن 18 عاما 13 في المئة من إجمالي الإصابات.

هذا وشهدت إندونيسيا واحدة من أخطر حالات تفشي كوفيد-19 في آسيا، ولكن في الأشهر الأخيرة تراجعت الإصابات حيث سجلت متوسطا يوميا بلغ نحو 400 حالة في الشهر نوفمبر الماضي، مقارنة مع نحو 40 ألفا في يوليو.

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