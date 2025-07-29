إندونيسيا توقع صفقة لشراء 48 مقاتلة تركية من طراز قآن

إندونيسيا تبرم عقدًا دفاعيًا مع تركيا يشمل 48 طائرة قآن - الأناضول

أعلنت وزارة الدفاع الإندونيسية اليوم الثلاثاء أن البلاد وقعت صفقة لشراء 48 طائرة مقاتلة من طراز (قآن) من تركيا، بما يمثل أحدث عملية شراء تقوم بها الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لتحديث عتادها العسكري المتقادم.

ومن أجل تعزيز قواتها الجوية، طلبت جاكرتا أيضا 42 طائرة رافال فرنسية بقيمة 8.1 مليار دولار في عام 2022. وتدرس كذلك طلب طائرات مقاتلة من طراز جيه-10 الصينية وتواصل المحادثات لشراء طائرات إف-15 إس.إكس أمريكية الصنع.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإندونيسية فريجا ويناس إنكريوانج في بيان إن إندونيسيا وتركيا “وقعتا عقد تنفيذ” السبت الماضي على هامش المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في إسطنبول.

ولم يقدم تفاصيل حول قيمة الصفقة أو مواعيد التسليم.

وقآن هي أول طائرة مقاتلة مصنعة محليا في تركيا، وأكملت رحلتها الأولى في فبراير شباط من العام الماضي، لكن من غير المتوقع أن يبدأ الإنتاج واسع النطاق قبل عام 2028.

وتصنف وزارة الدفاع التركية المقاتلة على أنها طائرة من الجيل الخامس وتقول إنه سيتم تزويدها بمحركين من طراز جنرال إلكتريك إف-110 الذي يتم استخدامه أيضا في طائرات إف-16 من الجيل الرابع التي تنتجها لوكهيد مارتن.

وذكر فريجا أن وزير الدفاع شافري شمس الدين شهد توقيع الصفقة، وقال إن توقيعها يؤكد التزام الحكومتين بتعزيز التطوير التكنولوجي المشترك وتوسيع قدرة صناعة الدفاع في إندونيسيا.

ووقعت إندونيسيا كذلك مذكرة تفاهم مع حوض بناء سفن في تركيا لشراء فرقاطتين خلال معرض الدفاع في إسطنبول، وفقا لمنشور لشافري على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من أمس الاثنين.