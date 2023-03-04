إندونيسيا.. دعوات لإجراء مراجعة بعد مقتل 13 شخصا في منشأة للطاقة

دعا مسؤولون إندونيسيون إلى إجراء تحقيق ومراجعة لمنشآت شركة برتامينا الحكومية للطاقة بعد مقتل 13 شخصا في حريق في منشأة التخزين بالشركة.

وشب الحريق في نحو الساعة الثامنة مساء (0100 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة من أنبوب لنقل الوقود في مستودع بلومبانج لتخزين الوقود التابع لشركة برتامينا في العاصمة جاكرتا وسرعان ما امتد إلى منازل مجاورة مثيرا حالة من الذعر بين السكان في المنطقة المكتظة بالسكان.

وقدرت السلطات في البداية أن عدد القتلى 17 ولكنها عدلت ذلك لاحقا إلى 13. وأصيب العشرات وتم إجلاء المئات.

وقال مسؤول بالإطفاء بشمال جاكرتا إنه تم إخماد الحريق في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت. وقال وزير المشاريع المملوكة للدولة إريك ثوهير عبر صفحته على إنستجرام “أمرت برتامينا بالتحقيق في هذه القضية بشكل شامل.

“لا بد من إجراء مراجعة عملية”.

ودعا سوجينج سوبارووتو رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان إلى إجراء مراجعة لمنشآت برتامينا.

وقال في التلفزيون “يجب مراجعة جميع المنشآت، سواء كانت مصافي أو تخزين، مرة أخرى” مشيرا إلى أن برتامينا كثيرا ما تتعرض لحوادث حريق في منشآتها.

وشب حريق ضخم في عام 2021 في مصافي برتامينا في بالونجان وسيلاكاب.

وقال سوجينج أيضا إنه يجب أن تكون هناك مسافة أكبر بين مرافق التخزين في برتامينا والمناطق السكنية.

وأضاف “يجب أن تكون هناك مسافة تتراوح بين كيلومتر وكيلومترين على الأقل بين منشأة بطاقة بلومبانج والمنطقة السكنية”.