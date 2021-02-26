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إندونيسيا: سفينتان ترفعان علمي إيران وبنما متورطتان في جريمة

26 - فبراير - 2021
ناقلة نفط إيرانية

ناقلة نفط إيرانية

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قالت وزارة الأمن الإندونيسية في بيان اليوم الجمعة، إن السفينتين اللتين ترفعان علمي إيران وبنما والتي احتجزتمها إندونيسيا الشهر الماضي، متورطتان في جريمة، وإنها تجري المزيد من التحقيقات.

وتم احتجاز الناقلتين العملاقتين، اللتين يعمل عليهما أفراد طواقم من إيران والصين، الشهر الماضي، في المياه الإقليمية الإندونيسية قرب جزيرة بورنيو للاشتباه في قيامها بعمليات نقل نفط بصورة غير قانونية.

وبعد تحقيق أولي، خلصت السلطات الإندونيسية إلى أن السفينتين كانتا متورطتين في ”نشاط غير قانوني في المياه الإقليمية الإندونيسية“، حسبما ذكرت وزارة تنسيق الشؤون السياسية والقانونية والأمنية في البيان.

وذكر البيان أن السلطات الإندونيسية تعمل في الوقت الحالي على صياغة التهم بهدف الإعلان قريبا عن أسماء المشتبه بهم.

وأضاف البيان أن السلطات الإندونيسية تحقق في قيام السفينتين بنقل الوقود بطريقة غير قانونية، وبدخولهما المياه الإقليمية بصورة غير مشروعة، والتخلص من مواد خطيرة في المياه الإقليمية الإندونيسية.

وقالت السلطات إن السفينتين اللتين رصدتا أول مرة في 23 من كانون الثاني/ يناير عمدتا إلى إخفاء هويتهما بعدم إظهار علميهما، وقامتا بإغلاق أنظمة التعرف الإلكترونية على متنهما ولم تستجيبا للتواصل معهما عبر الراديو.

    المصدر :
  • رويترز

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