إندونيسيا.. مقتل 11 على الاقل بسبب انهيار أرضي

قالت إدارة الكوارث في إندونيسيا إن 11 شخصا على الاقل لقوا حتفهم في منطقة ناتونا، الاثنين بعد أن دفن انهيار أرضي منازل وسط هطول شديد للأمطار.

وقال مسؤول من إدارة الكوارث لقناة كومباس تي.في الإخبارية إن 11 شخصا لقوا حتفهم وهناك 50 في عداد المفقودين.

وذكر مسؤول آخر في إدارة الكوارث في إقليم جزر رياو أن عدد القتلى قد يتزايد وإن الاتصالات في المنطقة انقطعت.

وأضاف المسؤول “الطقس يتغير. الرياح مازالت شديدة وموجات المد مرتفعة”.

وذكر إدارة الكوارث أنه تم إجلاء الناجين من منطقة سيراسان بينما تم إرسال فريق بحث وإنقاذ إلى المنطقة.

وأظهرت الصور التي نشرتها الإدارة أسقفا وأشجارا متناثرة على الأرض المليئة بالطين وسط هطول أمطار غزيرة.

وقالت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية إن المنطقة المتضررة تقع على جزيرة نائية على بعد خمس ساعات بالقارب من ناتونا.