إندونيسيا وبيرو توقعان اتفاقية للتجارة الحرة

قال رئيسا إندونيسيا وبيرو إن البلدين أبرما اتفاقية للتجارة الحرة اليوم الاثنين، لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.

ووفقا لبيانات إندونيسية، بلغ إجمالي قيمة صادرات الدولة من السلع إلى بيرو 331.2 مليون دولار في عام 2024، في حين بلغت قيمة الواردات 149.6 مليون دولار.

وجاءت السيارات وقطع غيار السيارات ووقود الديزل الحيوي والأحذية على رأس المنتجات التي تصدرها إندونيسيا في حين استوردت بشكل رئيسي حبوب الكاكاو والعنب.

وقال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة من شأنها توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق لكلا البلدين.

وأضاف أن البلدين سيعملان أيضا على زيادة التعاون في قطاعات مثل الغذاء وصيد الأسماك والتعدين والتحول في مجال الطاقة والدفاع، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ومن ناحيتها قالت دينا بولوارتي رئيسة بيرو إن بلادها، باعتبارها من كبار مصدري الفواكه الطازجة، ستحصل على فرص أكبر لبيع المزيد من الفواكه مثل التوت الأزرق إلى إندونيسيا.