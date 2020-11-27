استمع لاذاعتنا

إنزال أعلام المليشيات… “اتفاقية سنجار” تدخل حيز التنفيذ

منذ 5 دقائق
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

A A A
طباعة المقال

دخلت  الاتفاقية التي وقعتها بغداد وسلطات إقليم كردستان العراق الشهر الماضي بشأن سنجار (بمحافظة نينوى شمال البلاد)حيز التنفيذ اليوم.

وذكر مصدر أمني في تصريحات صحفية إن “الشرطة الاتحادية بدأت بإنزال أعلام الأطراف العسكرية من الحشد الشعبي وقوات حماية سنجار من على المقرات الأمنية. وأوضح المصدر أن “السلطات الأمنية أبقت العلم العراقي فقط مرفوعا على تلك المقرات”.

وأضاف أن “هذه الخطوة في إطار تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لتطبيع الأوضاع في سنجار وإخراج المجموعات المسلحة والمجموعات غير العراقية كحزب العمال الكردستاني من داخل القضاء.

وكانت الحكومة العراقية نشرت قوات من الشرطة الاتحادية في سنجار وصولاً للحدود مع سوريا لضبط الأمن.

ووقعت بغداد وأربيل، في تشرين الأول الماضي، اتفاقا خاصا لتطبيع الأوضاع وإرساء الاستقرار في القضاء تمهيداً لعودة سكانه النازحين.

وينص الاتفاق على إدارة مشتركة بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان لملف سنجار من النواحي الأمنية والخدمية والإدارية وغيرها.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي قد أعلن التوصل للاتفاق الذي وصفه بـ”التاريخي” لتعزيز سلطة الحكومة في قضاء سنجار، بحسب “العين الاخبارية”.

    المزيد من أخبار العالم

    كورونا
    للمرة الاولى … منظمة الصحة العالمية “متفائلة” بقرب انتهاء الوباء
    اسد الله اسدي
    بأمر من ظريف… أسدي يرفض المثول أمام المحكمة
    دونالد ترامب
    ترامب يطيح بخبراء “سياسة الدفاع”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قصف اسرائيلي
    الضربة الإسرائيلية الأخيرة على سوريا استهدفت شاحنة أموال قادمة لـ”حزب الله” من إيران
    كوب كابتشينو
    أغلى كوب كابتشينو في العالم
    الرياضة لها فوائد كبيرة لتعزيز صحة الإنسان
    كورونا
    كورونا و 150 دقيقة.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية