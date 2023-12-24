إنفيديا تجمع 15 مليون دولار دعماً لإسرائيل

تبرعت شركة إنفيديا الأمريكية لصناعة الرقائق الإلكترونية وموظفوها بمبلغ 15 مليون دولار لمنظمات إسرائيلية غير ربحية تدعم مدنيين متضررين من الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقالت الشركة (الأحد 24-12-2023) إن آلاف الموظفين من أكثر من 30 دولة تبرعوا بما مجموعه خمسة ملايين دولار وهو ما أضافت له الشركة عشرة ملايين في إطار برنامج خاص تم إطلاقه لمساعدة المتضررين من الحرب.

وذكرت أن هذا يشكل أكبر حملة لجمع التبرعات الإنسانية في تاريخ الشركة البالغ 30 عاما.

وقال جدعون روزنبرج نائب المستشار العام للشركة “نحن فخورون برؤية هذا الدعم الواسع من عائلات إنفيديا في إسرائيل وحول العالم ونشعر بالامتنان لصلواتهم وأملهم في عودة زميلنا أفيناتان أور والرهائن الآخرين من أسر حماس”.

ويعمل أور (30 عاما) مهندسا في الشركة منذ أبريل نيسان 2022 وفقا لصفحته على موقع لينكدإن. واحتجزته حماس أثناء حضوره مع صديقته لمهرجان نوفا الموسيقي في السابع من أكتوبر تشرين الأول بين نحو 240 محتجزا. وتم إطلاق سراح بعضهم منذ ذلك الحين.

وقالت إنفيديا إنها تبرعت بمئات أجهزة الكمبيوتر للعائلات التي تم إجلاؤها من شمال وجنوب إسرائيل وقدمت آلاف الوجبات الساخنة من مقصف مكتبها في يوكنعام.