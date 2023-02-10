إنقاذ ثلاثة سوريين في جبلة بعد 110 ساعات من وقوع الزلزال

قالت وسائل إعلام سورية رسمية إن ثلاثة أشخاص انتشلتهم فرق إنقاذ من تحت أنقاض مبنى في بلدة جبلة السورية بعد نحو 110 ساعات من وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة يوم الاثنين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حية من الموقع شخصين تخرجهما أطقم إنقاذ سورية ولبنانية من تحت الأنقاض وعلا صوت تهليل وتكبير ممن كانوا يتابعون العملية.

وقال عامل إنقاذ إن اثنين من الذين تم إنقاذهم امرأة وطفلها.

حصد الزلزال أرواح أكثر من 3500 شخص في سوريا، وفقا لإحصاءات وسائل الإعلام الحكومية وخدمة الإنقاذ في الشمال الغرب الخاضع لسيطرة متمردين من سوريا التي يقسمها الصراع.

وقالت هيئة إدارة الكوارث في تركيا إن عدد القتلى في البلاد نحو 20 ألفا حتى مساء الجمعة.

ويصنَف الزلزال حاليا في المرتبة السابعة بين أكثر الكوارث الطبيعية فتكا هذا القرن، متجاوزا زلزال وتسونامي اليابان عام 2011 ومقتربا من إجمالي ضحايا زلزال وقع في إيران المجاورة في 2003 وأودى بحياة 31 ألف شخص.

ووفقا لمسؤولين أتراك والأمم المتحدة فقد تضرر نحو 24.4 مليون شخص في سوريا وتركيا في منطقة تمتد على مسافة 450 كيلومترا من أضنة في الغرب إلى ديار بكر في الشرق. وفي سوريا، أودى الزلزال بحياة أشخاص حتى حماة جنوبا التي تبعد 250 كيلومترا من مركز الزلزال.

وأقام كثيرون ملاجئ لهم في مواقف سيارات المتاجر الكبرى أو في المساجد أو على جوانب الطرق أو حتى وسط الأنقاض. وتشتد حاجة الناجين إلى الطعام والماء ووسائل التدفئة.