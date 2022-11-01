إنقاذ 10 مهاجرين ومخاوف من فقدان العشرات بعد غرق قارب قبالة جزيرة يونانية

أعلنت السلطات أن خفر السواحل اليوناني يبحث عن عشرات من المهاجرين يُعتقد أنهم فقدوا بعدما غرق قاربهم قبالة ساحل جزيرة إيفيا خلال طقس سيء في وقت مبكر اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل نيكوس كوكالاس للتلفزيون الرسمي إي.آر.تي إن خفر السواحل أنقذ عشرة رجال من القارب الذي غرق قبالة الطرف الجنوبي لجزيرة إيفيا بعد الإبحار من تركيا. وتابع كوكالاس أنه وفقا لشهادات الناجين كان 68 شخصا على متن القارب.

وتشارك سفينة تابعة لخفر السواحل وطائرة هليكوبتر وقاربان في عملية الإنقاذ وسط رياح عاتية.

وهذا ثاني حادث لقارب مهاجرين هذا الأسبوع. وأُنقذ أربعة مهاجرين بالقرب من جزيرة ساموس في بحر إيجه في شرق اليونان بالقرب من تركيا بعد انقلاب قارب مطاطي كانوا على متنه.

وكانت اليونان في قلب أزمة هجرة إلى أوروبا في عام 2015 عندما وصل إليها عبر تركيا نحو مليون لاجئ فروا من الحروب والفقر في سوريا والعراق وأفغانستان.