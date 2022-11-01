الثلاثاء 7 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 1 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إنقاذ 10 مهاجرين ومخاوف من فقدان العشرات بعد غرق قارب قبالة جزيرة يونانية

منذ 35 دقيقة
خفر السواحل اليوناني

خفر السواحل اليوناني

A A A
طباعة المقال

أعلنت السلطات أن خفر السواحل اليوناني يبحث عن عشرات من المهاجرين يُعتقد أنهم فقدوا بعدما غرق قاربهم قبالة ساحل جزيرة إيفيا خلال طقس سيء في وقت مبكر اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل نيكوس كوكالاس للتلفزيون الرسمي إي.آر.تي إن خفر السواحل أنقذ عشرة رجال من القارب الذي غرق قبالة الطرف الجنوبي لجزيرة إيفيا بعد الإبحار من تركيا. وتابع كوكالاس أنه وفقا لشهادات الناجين كان 68 شخصا على متن القارب.

وتشارك سفينة تابعة لخفر السواحل وطائرة هليكوبتر وقاربان في عملية الإنقاذ وسط رياح عاتية.

وهذا ثاني حادث لقارب مهاجرين هذا الأسبوع. وأُنقذ أربعة مهاجرين بالقرب من جزيرة ساموس في بحر إيجه في شرق اليونان بالقرب من تركيا بعد انقلاب قارب مطاطي كانوا على متنه.

وكانت اليونان في قلب أزمة هجرة إلى أوروبا في عام 2015 عندما وصل إليها عبر تركيا نحو مليون لاجئ فروا من الحروب والفقر في سوريا والعراق وأفغانستان.

    المزيد من أخبار العالم

    الدرهم المغربي
    ارتفاع العجز التجاري المغربي 53.3% في 9 أشهر
    العملة الايرانية مقابل الدولار
    إنتفاضة إيران
    العملة الايرانية عند ادنى مستوى مقابل الدولار
    وزارة الخزانة الأميركية
    مجموعة قراصنة موالية لروسيا استهدفت وزارة الخزانة الأميركية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الصحافي طوني ابي نجم
    طوني أبي نجم لـ "بدنا الحقيقة": ميشال عون مدمّر والتاريخ سيلعنه
    جبران باسيل
    باسيل يُصعّد ويُخيّر الضاحية بينه وبري... فكيف ردّت؟!
    وزير الطاقة الدكتور وليد فياض
    مكتب الوزير فياض: لا ماريحوانا ولا حشيش وهذا دليل البراءة!