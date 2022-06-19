الأحد 20 ذو القعدة 1443 ﻫ - 19 يونيو 2022 |
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إنقاذ 108 مهاجرا قبالة سواحل اليونان

منذ 5 دقائق
ارتفاع أعداد المهاجرين إلى أوروبا

ارتفاع أعداد المهاجرين إلى أوروبا

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قال مسؤولون إن خفر السواحل اليوناني يواصل عمليات البحث عن أربعة مهاجرين مفقودين قبالة جزيرة ميكونوس اليوم الأحد بعد أن أنقذ 108 مهاجرين على متن مركب أرسل إشارة استغاثة في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

ورصد زورق خفر السواحل المركب على مسافة 1.8 ميل بحري جنوب شرقي ديلوس، وهي جزيرة صغيرة قرب ميكونوس. وكان المركب يمتلئ بالماء وتم قطره بسلام إلى ميناء ميكونوس.

وقال مسؤولون من خفر السواحل إن جنسيات المهاجرين لم تحدد بعد لكن من بينهم 24 امرأة و21 طفلا.

واليونان هي المعبر الرئيسي لطالبي اللجوء للاتحاد الأوروبي الذين يصلون من تركيا. وتراجع عددهم بدرجة كبيرة منذ 2016 بعد إبرام الاتحاد الأوروبي وأنقرة لاتفاق على منع المهاجرين من عبور الحدود إلى اليونان.

ولا تزال قضية اللاجئين العالقين في اليونان من القضايا المهمة التي تثير قلق ومخاوف العديد من المنظمات الانسانية، التي تخشى من تفاقم تلك المعاناة بسبب القوانين والاجراءات الصارمة لبعض الدول.

    المصدر :
  • رويترز

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