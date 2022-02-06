إنقاذ 17 شخصاً على متن سفينة صينية اشتعلت فيها النيران جنوب ميناء دير الإيراني

أفاد مدير عام السلامة البحرية لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية في إيران، نادر بسنده، بأن زوارق إيرانية نجحت في إنقاذ طاقم سفينة صينية اشتعلت فيها النيران جنوب ميناء دير الإيراني، حسبما أفادت وكالة “إرنا” الإيرانية.

وأوضح بسنده أن “النيران اشتعلت في غرفة المحرك بناقلة النفط Golden Tree، المملوكة للصين والتي كانت تبحر تحت علم بنما، بعد ظهر اليوم، وذلك على بعد 30 ميلا جنوب ميناء دير”.

وأكد المسؤول الإيراني “إنقاذ 17 من أفراد طاقم السفينة من جنسيات مختلفة ونقلهم إلى ميناء دير بعد مخاوف بشأن احتمال انتشار الحريق في الشحنة القابلة للاشتعال التي تحملها السفينة”.

وأضاف أن “زوارق بحث وإنقاذ وسفن إطفاء بحرية تابعة لهيئة الموانئ والملاحة البحرية تتواجد في المنطقة”، لافتا إلى أنه “حسب التقارير الواردة من قائد السفينة المنكوبة، فقد تم إخماد الحريق والسيطرة عليه بشكل كامل”.