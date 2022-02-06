السبت 22 محرم 1444 ﻫ - 20 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إنقاذ 17 شخصاً على متن سفينة صينية اشتعلت فيها النيران جنوب ميناء دير الإيراني

7 - فبراير - 2022
زورق تابع للبحرية الإيرانية

زورق تابع للبحرية الإيرانية

A A A
طباعة المقال

أفاد مدير عام السلامة البحرية لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية في إيران، نادر بسنده، بأن زوارق إيرانية نجحت في إنقاذ طاقم سفينة صينية اشتعلت فيها النيران جنوب ميناء دير الإيراني، حسبما أفادت وكالة “إرنا” الإيرانية.

وأوضح بسنده أن “النيران اشتعلت في غرفة المحرك بناقلة النفط Golden Tree، المملوكة للصين والتي كانت تبحر تحت علم بنما، بعد ظهر اليوم، وذلك على بعد 30 ميلا جنوب ميناء دير”.

وأكد المسؤول الإيراني “إنقاذ 17 من أفراد طاقم السفينة من جنسيات مختلفة ونقلهم إلى ميناء دير بعد مخاوف بشأن احتمال انتشار الحريق في الشحنة القابلة للاشتعال التي تحملها السفينة”.

وأضاف أن “زوارق بحث وإنقاذ وسفن إطفاء بحرية تابعة لهيئة الموانئ والملاحة البحرية تتواجد في المنطقة”، لافتا إلى أنه “حسب التقارير الواردة من قائد السفينة المنكوبة، فقد تم إخماد الحريق والسيطرة عليه بشكل كامل”.

    المزيد من أخبار العالم

    الجيش الروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا تتهم أوكرانيا بتسميم بعض جنودها
    الخارجية الأمريكية
    مسؤولة أمريكية رفيعة المستوى تزور فلسطين ولبنان خلال الأيام القادمة
    العقوبات الغربية على موسكو أتت نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    العقوبات الغربية على روسيا.. متى سيظهر التأثير الحقيقي؟!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مشروب شائع يؤدي إلى تضييق الشرايين بعد 90 دقيقة فقط من تناوله!
    الطفلة السورية جوى استانبولي
    قاتل الطفلة السورية "جوى استانبولي" في قبضة الأمن
    رئيسة وزراء فنلندا البلاد الشابة، سانا مارين
    بالفيديو.. رئيسة وزراء فنلندا في ورطة: لم يكن من المفروض أن ينشر