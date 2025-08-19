الثلاثاء 25 صفر 1447 ﻫ - 19 أغسطس 2025 |
إنقاذ 25 شخصاً على الأقل وفقد آخرين جراء انقلاب قارب في نيجيريا

منذ ساعتين
قالت خدمات الطوارئ في نيجيريا، اليوم الثلاثاء، إن 25 شخصا على الأقل تم إنقاذهم ولا يزال 25 آخرون في عداد المفقودين بعد يومين من انقلاب قارب كان على متنه نحو 50 راكبا في ولاية سوكوتو بشمال غرب البلاد.

وأفادت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في بيان بأن 25 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين ويُرجح وفاتهم. ولم تنتشل أي جثة حتى صباح اليوم.

وقال مسؤولون إن القارب الذي كان ينقل نساء وأطفالا ودراجات نارية إلى سوق جورونيو، وهو مركز للمنتجات الغذائية في المنطقة، انقلب يوم الأحد.

تعد حوادث القوارب أمرا شائعا في نيجيريا خلال موسم الأمطار بسبب ضعف قواعد السلامة والحمولة الزائدة. وألقت السلطات باللوم في حادث يوم الأحد على الحمولة الزائدة وضعف البنية التحتية للطرق مما يجبر العديد من السكان على الاعتماد على النقل المائي.

وقال زوبيرو ياري رئيس الحكومة المحلية في جورونيو إن التيارات المائية القوية من سد قريب أعاقت جهود الإنقاذ.

    المصدر :
  • رويترز

