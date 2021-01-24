إنه أشد فتكاً.. فاوتشي قلق من كورونا المتحور في بريطانيا

أعلن كبير خبراء ​الأمراض​ المعدية في ​الولايات المتحدة​ ​أنتوني فاوتشي​، ان “البيانات القادمة من ​بريطانيا​ بشأن ​سلالة كورونا​ ​الجديدة​ تشير إلى أنها أكثر فتكا، فعندما درس المحققون البريطانيون معدل الوفيات لفئة عمرية معينة، وجدوا أنها كانت وفاة واحدة لكل ألف، وثم ارتفعت إلى 1.3 لكل ألف في مجموعة معينة، وهذه زيادة كبيرة”.

وأضاف: “نريد أن ندرس هذه البيانات بأنفسنا، لكن لدينا كل الأسباب لتصديقها. إنهم (البريطانيون) مؤهلون جدا”.

هذا وكان ​رئيس الوزراء البريطاني​، ​بوريس جونسون​، قد أعلن، في وقت سابق، أن “المعطيات الحالية تشير إلى أن السلالة الجديدة ل​فيروس كورونا​ المكتشفة مؤخرا في ​المملكة المتحدة​ تعتبر أكثر فتكا من مثيلاتها”.

وذكر جونسون، في مؤتمر صحفي، أن فيروس كورونا المتحوّر ليس أسرع انتشارا وأكثر عدوى فقط، بل أشد فتكا، موضحا “يبدو الآن أيضا أن هناك بعض الأدلة على أن النسخة المتحوّرة الجديدة… قد تكون مرتبطة بدرجة أعلى من الوفيات”.

والفيروس المتحور رصد منذ أسابيع في بريطانيا التي باتت الأكثر تضررا من الوباء في أوروبا، ما دفع السلطات إلى اللجوء لإغلاق للمرة الثالثة في محاولة الحد من انتشار الموجة الجديدة.