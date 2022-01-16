الأحد 13 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 16 يناير 2022 |
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إيران: أصوات الانفجارات في غرب البلاد لا علاقة لها باختبار أنظمة الدفاع

منذ 5 دقائق
أرشيفية لمنظومة الدفاع الجوي الإيراني

أرشيفية لمنظومة الدفاع الجوي الإيراني

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نفى مصدر مطلع في القوات المسلحة الإيرانية، الأحد، أن تكون أصوات الانفجارات التي سُمعت في مدن عديدة واقعة غرب البلاد في وقت متأخر من مساء السبت، جاءت نتيجة اختبار أنظمة الدفاع الجوية الإيرانية.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ التابعة للحرس الثوري الإيراني عن المصدر قوله: ”الضوضاء التي تسمع في غرب البلاد لا علاقة لها بأنشطة القوات المسلحة، ولا اختبار أنظمة الدفاع الجوية“.

وزعم المصدر، في القوات المسلحة الإيرانية، والذي لم يذكر اسمه أن ”المصدر الرئيس للضوضاء المسموعة كان البرق في الجزء الغربي من البلاد“.

من جانبها، أعلنت قاعدة خاتم الأنبياء للدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني، ”إنها لم تجر الليلة الماضية، تدريبات وتمارين أو أي إجراءات عملياتية في شبكة الدفاع الجوي للبلاد، ونفي كل التكهنات في هذا الشأن“.

وتضاربت التصريحات التي أوردتها وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بشأن ما حدث الليلة الماضية، والتي تحدثت عن أصوات انفجارات قوية سمعت في المحافظات الغربية من البلاد، لاسيما كردستان وكرمانشاه وإيلام وهمدان.

وأشارت مواقع إخبارية على صلة بالحرس الثوري ”أن الأصوات ناجمة عن تمارين واسعة للقوات المسلحة الإيرانية لتجربة أنظمة دفاع جوي جديدة“.

بينما ذكرت مواقع إخبارية أخرى ”أن المضادات الجوية الإيرانية أطلقت صواريخ باتجاه أهداف مجهولة في سماء إيران“.

لكن قالت قناة ”الحرس الثوري“ عبر التلغرام ونقلا عن مصادر مطلعة، إنها ”تنفي أن تكون الأصوات القوية التي سُمعت في مناطق واسعة غرب إيران مساء أمس، ناجمة عن هجوم تعرضت له البلاد كما حاولت وسائل الإعلام المعارضة للنظام الإيراني الترويج له“.

من جهته، قال مساعد محافظ همدان للشؤون السياسية والأمنية، مهدي باب الحوائجي، إنه ”لا يستبعد أن يكون الصوت لتمارين عسكرية للقوات المسلحة الإيرانية“، مضيفا أن ”كافة الأجهزة المعنية لا تزال تواصل البحث عن مصدر الأصوات“.

كما تحدثت تقارير عن توقف الرحلات الجوية التي تمر بالمحافظات الواقعة غرب إيران، فيما أعلنت منظمة الطيران المدني الإيراني، اليوم الأحد، إن تعليق الرحلات لا علاقة بما حدث الليلة الماضية.

وقالت المنظمة إن ”توقف الرحلات الجوية في غرب البلاد يرجع فقط إلى عدم استقرار الأحوال الجوية على هذا الطريق“.

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