إيران.. أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهذه أكبر حصيلة في البلاد منذ ظهور الفيروس في الـ 19 من فبراير/ شباط الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كيانوش جهانبور، في مؤتمره الصحافي اليومي: ”سجلت البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، 3117 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينما تم تسجيل 64 حالة وفاة“.

وبحسب جهانبور، وصل عدد الإصابات في إيران إلى 157 ألفا و562 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 7942 حالة.

وأشار إلى أن 2565 من المصابين بكورونا حالتهم الصحية ”حرجة للغاية“.

وفي وقت سابق، وصف وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، فيروس كورونا بالـ“معقد للغاية“، قائلا إن ”كورونا ليس فيروسا عاديا ولا يمكن مقارنته مع أي من الفيروسات السابقة أبدا إذ إنه يحمل أعراض العديد من الفيروسات ويظهر بشكل متفاوت من بلد إلى آخر“.

من جهته، حذر نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرحي، من ”التوهم بأن الجهود المبذولة في إيران قضت على الفيروس“، منوها إلى أن ”البعض يحمل تصورا خاطئا كليا ويعتقد أننا انتصرنا عليه“.