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إيران: أمريكا "منخرطة عسكرياً" بالفعل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

منذ 5 دقائق
علم إيران

علم إيران

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة منخرطة عسكرياً بالفعل في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين وإنه يجب محاسبتها.

وتعزز الولايات المتحدة قوتها العسكرية في الشرق الأوسط ردا على الحرب الدائرة بين حليفتها إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المدعومة من إيران وسط مخاوف من امتداد رقعة الصراع إلى المنطقة.

وردا على سؤال عما إذا كانت إيران ستتدخل في حال انخراط الولايات المتحدة بالصراع، قال كنعاني “إيران تعتبر أن الولايات المتحدة منخرطة عسكريا بالفعل في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين”.

وأضاف في مؤتمر صحفي “جرائم النظام الصهيوني تُنفذ بدعم من الولايات المتحدة ويجب محاسبة واشنطن”.

وأرسلت الولايات المتحدة بالفعل أحدث وأكبر حاملة طائرات في العالم إلى شرق البحر المتوسط ومن المقرر أن تنضم إليها حاملة طائرات أمريكية أخرى في الأيام المقبلة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الأحد إن نشر مجموعتين من حاملات الطائرات ليس لاستفزاز أحد لكن للردع.

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