إيران: أميركا وبريطانيا تحرفان أهداف مباحثات فيينا

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في تغريدة على صفحته عبر “تويتر” أن الولايات المتحدة وبريطانيا تحرفان أهداف مباحثات فيينا.

خطيب زاده اشار إلى زيارة وزيري الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والبريطاني دومينيك راب، للأراضي الفلسطينية المحتلة وكتب: “إن وزيري خارجية أميركا وبريطانيا وبغية كسب رضا العدو اللدود للاتفاق النووي، يقومان بتحريف مباحثات فيينا، وهذا أمر محبط”.

وتوجه الى وزيري خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا “إن الكيان الإسرائيلي المتعطش للدماء، الذي تحاولون إرضاءه فعل كل ما في وسعه لتقويض الاتفاق النووي”، وقال زاده: “إنه وبدلا من تشويه سمعتكم، ركزوا على إحياء الاتفاق الرئيس، وهو طريق الحل الوحيد المطروح على الطاولة”.

جدير بالذكر أن وزيري الخارجية الأمريكي والبريطاني التقيا خلال زيارتهما للأراضي الفلسطينية المحتلة بمسؤولين إسرائيليين وأدليا بتصريحات حول الاتفاق النووي، بحسب الوكالة الإيرانية “إرنا”.