إيران.. إرتفاع عدد ضحايا انفجار مصنع كيماويات جنوبا

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي, اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا انفجار في مصنع للكيماويات جنوبي البلاد، مضيفا أن الإصابات بالعشرات ومعظمها طفيفة.

وذكر التلفزيون أن تسريبا من صهريج لنقل الأمونيوم تسبب في انفجار مساء الاثنين، في مدينة فيروز آباد في محافظة فارس الواقعة على بعد حوالي 770 كيلومترا جنوب العاصمة طهران. وأضاف أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق بسرعة.

وقال وحيد حسيني، رئيس دائرة الصحة بالمحافظة، إن 133 مصابا نقلوا إلى مستشفيات، معظمهم من العمال، وخرج 114 منهم بعد تلقي العلاج.

وأعادت السلطات اليوم فتح طريق رئيسي كانت أغلقته بعد الانفجار.

وتسجل إيران حرائق أو انفجارات في مواقع صناعية من حين لآخر، تضر بالبنية التحتية للبلاد، ويلقى باللوم فيها بشكل أساسي على أعطال فنية.

يذكر أن العقوبات الاقتصادية، التي فرضها الغرب على طهران منذ سنوات، منعت الأخيرة من استيراد قطع غيار أصلية ومعدات جديدة.

كما كانت مواقع عسكرية ونووية حساسة في إيران هدفا لهجمات خلال السنوات الماضية، واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراءها.