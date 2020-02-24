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إيران..ارتفاع عدد وفيات “كورونا “.. والصحة تكشف طريقة الدفن

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الاثنين، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 12 شخصا.

وقال وزير الصحة سعيد نمكي خلال حضوره جلسة عقدها البرلمان الإيراني بشكل غير علني لمناقشة تفشي فيروس كورونا، إن ”عدد الوفيات في عموم إيران بلغ 12 وفاة، فيما أصيب 47 آخرون بهذا الفيروس“.

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وأضاف نمكي حسب ما نقلت عنه الصحافة الإيرانية أنه ”سيتم تحديد إغلاق المدارس والجامعات على أساس الظروف القائمة في البلاد والإعلان عنها من خلال وسائل الإعلام الرسمية“.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أنها لن تسلم جثامين الوفيات بفيروس كورونا إلى ذويهم لإجراء مراسم الدفن لهم، مشيرة إلى أنها من ستتولى دفنهم.

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