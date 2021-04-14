إيران.. ارتفاع "قياسي" في إصابات ووفيات كورونا

شهدت إيران ارتفاعا قياسيا في إصابات كوفيد-19 الجديدة ، وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، تسجيل 24760 إصابة جديدة بقيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية .

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه أكثر دول الشرق الأوسط تضررا بالوباء موجة رابعة من الجائحة.

وتعزو السلطات القفزة في الإصابات إلى سفر ملايين الإيرانيين في مختلف أنحاء البلاد الشهر الماضي في عطلة العام الفارسي الجديد ومشاركة كثيرين في مناسبات عائلية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي، الثلاثاء، إنه تم تسجيل 24760 حالة إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليونين و118212 حالة.

وارتفع العدد اليومي لحالات الوفاة إلى 291 وهو الأعلى منذ التاسع من ديسمبر/ كانون الثاني ليرتفع به إجمالي الوفيات إلى 65055 حالة.

وفرضت طهران، السبت، إغلاقا لمدة 10 أيام في معظم أنحاء البلاد.