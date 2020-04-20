إيران.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 5209

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 91 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الكلي للمتوفين إلى 5209 أشخاص، ووصفت الوزارة حالة 3389 مصابا بالحرجة.

وقالت الوزارة إن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 83505 مصابين بعد تسجيل 1294إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة ارتفع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 59273 شخصا.

وكان رئيس مجلس مدينة طهران، محسن هاشمي رفسنجاني، قد قال إنه وفقًا لتقديرات مركز أبحاث البرلمان الإيراني وآراء الخبراء، فإن عدد ضحايا وباء كورونا في العاصمة “أعلى بكثير من الأرقام الرسمية”.

وسجلت إيران أمس الأحد 87 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الضحايا الإجمالية إلى 5118 تزامنا مع تخفيف القيود على التجارة.

وهذا اليوم السادس على التوالي الذي تسجل فيه إيران أقل من 100 وفاة في اليوم، رغم أن حصيلة الأحد تزيد عن السبت بـ14 حالة وفاة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جيهانبور إنه تم تسجيل 1343 إصابة جديدة، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 82211.

ومن بين مجموع الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات، تعافى 57023 مصابا وعادوا إلى منازلهم، ولا يزال 3456 مريضا في العناية المركزة.