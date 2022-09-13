إيران: اعتقال عدة أشخاص "على صلة" باغتيال حسن خدائي

اعتقلت الأجهزة الأمنية الإيرانية، الثلاثاء، عدة أشخاص بزعم أنهم على صلة باغتيال القائد في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، العقيد حسن صياد خدائي، الذي اغتيل في 22 من أيار/ مايو الماضي قرب منزله بالعاصمة طهران.

وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني مسعود ستايشي خلال مؤتمر صحفي، إن ”قضية اغتيال حسن صياد خدائي في طور التحقيق الأولي“.

وأضاف ستايشي ”تم القبض على العديد من الأشخاص على خلفية هذه القضية، وصدر أمر قانوني بحقهم“.

ولم يكشف المسؤول الإيراني عن عدد المعتقلين وهوياتهم.

واتهم كبار المسؤولين في إيران، ومن بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، إسرائيل، بالوقوف وراء عملية اغتيال العقيد خدائي.

وجرى اغتيال خدائي وفق الرواية الإيرانية بهجوم شنه مسلحون يستقلون دراجة نارية بالقرب من منزله في شرق العاصمة طهران، عندما كان يستقل سيارته الشخصية.

وبعد مقتل العقيد خدائي، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه أحد منظمي الهجمات ضد الإسرائيليين في جميع أنحاء العالم.

وقالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية في حينها، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بمسؤوليتها عن اغتيال خدائي.

وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أن العقيد خدائي كان أحد قادة الوحدة ”840“ السرية التي جرى تشكيلها داخل قوة فيلق القدس، والتي تتولى عملية اختطاف واغتيال رعايا أجانب في الخارج.