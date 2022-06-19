إيران.. اعتقال 120 شخصًا لمشاركتهم في حفل راقص

اعتقلت الشرطة الإيرانية 120 شخصًا بسبب “تناول الكحول” و”الرقص المختلط” أثناء حفلة “غير قانونية” داخل غابة في محافظة مازندران شمالي البلاد.

ونقلت “فرانس برس” عن وسائل إعلام رسمية أن رئيس السلطة القضائية في المحافظة محمد صادق أكبري أوضح أن شرطة الآداب الإيرانية أوقفت المحتفلين ورُفعت دعوى قضائية.

وقال رئيس السلطة القضائية في المحافظة إن “الأفعال الجرمية” التي ارتُكبت في غابة مدينة نيكا شملت تناول الكحول وعلاقات غير مشروعة ورقصًا مختلطا وسفورا.

ويلتقي الكثير من المواطنين الإيرانيين في شمال البلاد للقيام بنزهات في الطبيعة وبأنشطة ترفيهية.

وكانت الشرطة الإيرانية قد ألقت القبض على ثلاث سيدات في نيسان، بعد ظهورهن في مقطع فيديو تم تداوله وهنّ يرقصن في مقبرة.

على صعيد آخر، يتصاعد الصراع بين إيران واسرائيل، اذ حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي “بيني غانتس” إيران من محاولة استهداف إسرائيليين في تركيا، قائلًا: ” “إسرائيل سترد على أي هجمات إيرانية ضد مواطنيها في أي مكان بالعالم”.

وجدد التنبيه من أن خلايا إيرانية تسعى إلى تنفيذ هجوم وشيك لقتل أو اختطاف إسرائيليين يزورون اسطنبول للسياحة.

كما دعا في تغريدة على حسابه في تويتر، “جميع الإسرائيليين في تركيا إلى الانصياع لتعليمات قوات الأمن”.