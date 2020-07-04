إيران : اعتقال 9 أشخاص على خلفية تفجير مستوصف في طهران الأسبوع الماضي

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اعتقلت أجهزة الأمن الإيرانية ، السبت ، عدد من المشتبه بهم على خلفية انفجار مركز طبي شمال العاصمة طهران الأسبوع الماضي .

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن السلطات الأمنية اعتقلت 9 أشخاص على خلفية انفجار في مستوصف شمال طهران، الأسبوع الماضي، أدى إلى مقتل 19 شخصاً و14 جريحاً.

وقالت صحيفة ”هشمهري“ إن المحقق الجنائي في الفرع الـ11 من محكمة طهران، مصطفى أوحدي، أمر اليوم باعتقال 9 أشخاص على خلفية تفجير مستوصف سيناء.

وأضافت الصحيفة بأن ”المعتقلين المتهمين هم 6 رجال وثلاثة نساء وجاء اعتقالهم بعد التحقيق معهم في انفجار مستوصف سيناء شمال طهران“.

وأشارت إلى أن التحقيق ”كشف أن الحادث نتج عن توصيل سلك كهربائي وانفجار كبسولات غاز وأكسجين، مما أدى إلى نشوب حريق داخل المبنى“.

وقال المدعي العام في العاصمة طهران علي القاصي مهر، السبت: ”تم إرسال لجنة خبراء إلى مكان الحادث.. سيتم تحديد سبب الحادث في أقرب وقت ممكن.. مراعاة قضايا السلامة كانت من القضايا التي أمرت بالتحقيق فيها“.

وكان التلفزيون الإيراني قد نقل عن مكتب المدعي العام في طهران الأسبوع الماضي أن قتلى انفجار “مركز سينا الطبي”، في شارع شريعتي بالعاصمة طهران، ارتفع إلى 19 قتيلا، مشيرا إلى أن بينهم 15 امرأة و4 رجال.

وكانت تقارير أولية أشارت في وقت سابق إلى أن الانفجار، الذي وقع في الساعة التاسعة و46 دقيقة مساء أمس الثلاثاء، تسبب بمقتل 13 شخصا على الأقل.

وأفاد التلفزيون الإيراني بأن وقع في إحدى العيادات الطبية في تجريش بطهران.

وأضاف التلفزيون الإيراني نقلا عن المتحدث باسم منظمة الإطفاء، جلال ملكي، أن فرق الإطفاء تحاول إخماد الحريق الناجم عن الانفجار، دون توضيح أسباب الحادث، لكنه توقع أن يكون السبب انفجار أسطوانة غاز في مستودع المركز الطبي.

وقال ملكي “سيتم الإعلان عن السبب الأولي للانفجار الذي أودى بحياة 19 شخصا على الأقل، بعد تقييمات الخبراء”.

وأضاف ملكي “لكن اسطوانات الأكسجين وغاز الهيليوم من الأسباب الرئيسية للانفجار، وليس تسرب الغاز الطبيعي”.